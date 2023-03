L’ucraina Shelest e la russa Konovalova vincono a Trieste la borsa di studio Nelson Mandela

Sono l’ucraina Yelyzaveta Shelest e la russa Sofiia Konovalova le vincitrici 2023 della borsa di studio per la pace Nelson Mandela che, annualmente, viene assegnata dalla Vitale Onlus agli studenti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico presieduto dall’ambasciatrice Cristina Ravaglia. La consegna è avvenuta al Gran Galà di Primavera della Vitale Onlus che si è svolto al teatro Piccola Fenice di Trieste, nel corso del quale è stato consegnato anche il Premio Cinzia Vitale 2023 a Laura Donnay, scienziata della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) per aver saputo affermare i valori della scienza e della solidarietà nel mondo, nonché le benemerenze Filo di Seta e Spiga di Grano. «Nell’anniversario del decimo anno della morte dell’attivista africano Nelson Mandela – ha commentato il giornalista Roberto Vitale, presidente della Vitale Onlus – abbiamo premiato due studentesse che, nonostante i loro paesi di origine siano in guerra, hanno dimostrato che la pace è possibile. La borsa di studio vuole anche essere un modello di comportamento per non dimenticare quanti soffrono la guerra, la povertà, l’ingiustizia e, soprattutto, la mancanza di accesso a quell’istruzione capace di creare gli strumenti utili a dare voce a chi non ne l’ha e, questo, per costruire un mondo migliore, senza guerre e senza frontiere». «La pace comincia anche con la convivenza di tutti i giorni al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico – ha detto l’ambasciatrice Cristina Ravaglia -. Convivenza nelle stanze, nelle classi, nel tempo libero, nelle attività sociali, nello sport, in tutto. È convivenza tra diversi, spesso tra cittadini di paesi nemici che si impegnano per superare le proprie strutture culturali e capire, imparandolo per poterlo poi applicare nella vita, che pur tra diversi, tra avversari e tra nemici si può, e si deve, sempre dialogare». Nel corso del Gran Galà di Primavera della Vitale Onlus, che ha goduto del patrocinio della Camera dei deputati e il sostegno della BCC Staranzano Villesse, sono state consegnate anche le benemerenze Filo di Seta all’ambasciatore Fabio Cassese, consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla manager Cristina Scocchia, amministratrice delegata di Illy Caffè e all’ammiraglio di Squadra Dario Giacomin, rappresentante militare della Nato e dell’Unione europea a Bruxelles. Le Spighe di Grano 2023 sono, invece, state consegnate dalla Vitale Onlus alla ricercatrice spagnola dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS Maria Eugenia Molina Jack, al ceo&founder di Search On Media Group Cosmano Lombardo, alla scienziata zimbabwese dell’International for Genetic Engeneering and Biotechnology Paidamoyo N. Mataranyika, al dermatologo Nicola di Meo, professore dell’università degli studi di Trieste e alla giornalista russa naturalizzata statunitense Maria Kochetkova, editrice del magazine InTrieste.