Luigino Pozzo è il presidente designato di Confindustria Udine

Luigino Pozzo è stato designato presidente di Confindustria Udine per il mandato 2025-2029. L’investitura è avvenuta oggi da parte del Consiglio Generale dell’Associazione riunitosi a palazzo Torriani e giunge al termine di un’ampia consultazione tra gli associati svolta dalla Commissione di designazione, i cosiddetti “saggi”, composta da Dino Feragotto, Adriano Luci e Matteo Tonon.

Il 16 dicembre il Consiglio Generale si esprimerà sulla squadra dei tre vicepresidenti elettivi – uno dei quali con funzioni di vicario – che sarà scelta e presentata dal presidente designato.

La votazione definitiva del presidente – che succederà al vicepresidente reggente Piero Petrucco, subentrato a Gianpietro Benedetti, scomparso, mentre era in carica, il 28 aprile di quest’anno – e della sua squadra avverrà invece nel mese di gennaio, quando sarà convocata l’Assemblea dei delegati.

Luigino Pozzo è presidente di PMP Industries S.p.A. Il gruppo di Coseano, da lui fondato nel 1991, oggi è player mondiale nei sistemi di trasmissione meccanica a trazione elettrica e idraulica per mezzi industriali, con sedi produttive, logistiche e commerciali in Italia, Cina, India, Stati Uniti, Brasile, Malesia e Bosnia-Erzegovina.