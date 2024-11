Parere contrario alla legge finanziaria Fvg da Open Sinistra

“Open Sinistra FVG ha espresso parere contrario alla legge finanziaria più ricca della storia della Regione, perché è una legge che raccoglie entrate con il contributo di tutti (con misure anche come l’IVA che sono universali), ma distribuisce in modo sproporzionato a favore di chi possiede un patrimonio. È una legge che accrescerà quindi le disparità. Le poste più corpose sono nella forma di contributi, incentivi e bonus rivolti a: chi possiede una o più case di proprietà, chi ha l’automobile più potente che consuma di più, chi può già pagare anche senza aspettare il contributo, fino a chi ha la barca più lunga. È una legge che fa giocare alla Regione il ruolo di “contributificio” premiando soprattutto chi “ha”. È una norma che fa accrescere i patrimoni e quindi anche le entrate future.

Questa finanziaria accrescerà la distanza tra le fasce più privilegiate e quelle più in difficoltà. Inoltre, e più nello specifico, sull’ambiente non propone strategie per ridurre l’impatto ambientale, in sanità riversa somme enormi ma l’assessore è confuso su come intende usarle per irrobustire i servizi pubblici. Dispiace poi il finanziamento per celebrare figure non propriamente anti-fasciste.

Ancora una volta mezzo miliardo in più di spese manovrabili non lasceranno il segno, ma solamente una pericolosa e pesante impronta. Proporremo emendamenti auspicando che se non verranno accolti, almeno possano essere ripresi dalla maggioranza in futuro. Sono infatti di questo tipo molte delle poche cose buone in questa finanziaria: emendamenti dell’opposizione bocciati in passato e oggi fatti propri dalla maggioranza.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG