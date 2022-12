Lunedì a Palmanova presentazione dell’ultima edizione del Bilancio Sociale di Legacoop Fvg

Lunedì prossimo 12 dicembre viene presentata l’ultima edizione del Bilancio Sociale di Legacoop Fvg. Il volume raccoglie numeri e analisi dell’associazione che associa le più grandi cooperative della regione. Si tratterà, si legge in una nota, anche occasione per un focus sulle opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili a partire dalle esperienze regionali. Il documento da un lato “misura” lo stato di salute del movimento cooperativo e, dall’altro, sottopone a chi lo sfoglia elementi di criticità e prospettive future. L’appuntamento è alle 17.30 al Meeting Point San Marco in via Scamozzi 5 a Palmanova (alle spalle di Piazza Grande). Dopo i saluti istituzionali del sindaco della città stellata, Giuseppe Tellini, il Bilancio Sociale verrà illustrato da Marco Caputo di Isfid Prisma, prima delle conclusioni affidate al presidente di Legacoop Fvg, Livio Nanino. Come accennato l’evento sarà anche occasione per un focus sulle opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili. Ed è proprio a quest’ultimo aspetto che è dedicato il focus proposto da Legacoop Fvg in occasione della presentazione del Bilancio Sociale. Nel corso della serata, infatti, si parlerà delle possibili, e sempre più auspicate soluzioni che potrebbero arrivare dalle Comunità Energetiche Rinnovabili e dalle opportunità offerte come soluzione al caro energia e alla sostenibilità ambientale. A parlarne, con inizio alle 18.15, saranno il direttore di Legacoop Fvg, Alessio Di Dio, il responsabile Ufficio Energia&Ambiente di Legacoop nazionale, Giorgio Nanni, il direttore della cooperativa Part-Energy, Matteo Ghiotto, e il presidente di Anci Fvg, Dorino Favot.