E’ Irene Vidal la vincitrice del Premio Giordano Vittori-Jambo 2022. La consegna dei riconoscimenti domenica a Sagrado

E’ Irene Vidal la vincitrice dell’edizione 2022 del Premio Giordano Vittori-Jambo, indetto dal Comune di Sagrado, che terrà la consegna dei riconoscimenti domenica 11 dicembre, alle 12.30, nell’ambito della manifestazione Auguri in piazza (in caso di maltempo la cerimonia si sposterà da piazza Mazzini nella sala polifunzionale Sergio Ferlan in via Dante Alighieri 19, sul retro del municipio). A decidere l’esito del concorso è stata la commissione formata anche quest’anno da rappresentanti dell’amministrazione comunale sagradina, del Consorzio Culturale del Monfalconese, dell’Associazione Culturale Bisiaca, del Circolo culturale e ricreativo don Eugenio Brandl. L’iniziativa, che ha la finalità di promuovere studi e ricerche su storia, cultura, tradizione e ambiente del territorio comunale, ha visto presentare in tutto sei elaborati, tra i quali anche una tesi di laurea e un fumetto.

Il racconto breve di Irene Vidal, dal titolo “Omaggio a Carlo Luigi Bozzi”, è stato ritenuto dalla commissione, in modo unanime, meritevole della vittoria. Secondo la commissione, il lavoro di Irene Vidal è un “saggio approfondito che rivela attento studio e valorizza la figura di Carlo Luigi Bozzi in rapporto al contesto storico e culturale del suo tempo, richiamando al contempo il pensiero del lettore al tema del recupero e della promozione del dialetto bisiaco, inserendosi pienamente nella finalità del bando”. La commissione ha, però, deciso anche una menzione per il fumetto di Nicolò Zandomeni per “l’originalità del contributo proposto, e la scelta di un linguaggio grafico come il fumetto, di impatto visivo in grado di avvicinare anche le generazioni più giovani”. Il lavoro, un dialogo tra amici riuniti a tavola, è stato, quindi, segnalato all’Ecomuseo Territori del CCM per la pubblicazione nel sito web nell’ambito del progetto di promozione e divulgazione territoriale dedicato all’agro-alimentare dal titolo “Il gusto dei saperi”. Tra le finalità prioritarie dell’Ecomuseo c’è il rafforzamento del senso di appartenenza delle identità locali attraverso il recupero delle radici storiche e culturali delle comunità, rendendo partecipi le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale, sociale e ambientale. I temi del Premio Giordano Vittori-Jambo coincidono quindi per molti aspetti con quelli trattati dall’Ecomuseo Territori del CCM, che opera facendo rete e con l’apporto progettuale di enti, associazioni, comunità locali e parti sociali. Tutti gli elaborati rimarranno in dotazione alla Biblioteca comunale di Sagrado e al Consorzio Culturale del Monfalconese, per la consultazione da parte di studenti e studiosi.

Insegnante elementare, sindacalista, attore e regista amatoriale, Giordano Vittori è stato un promotore imprescindibile della cultura isontina e bisiaca. Per oltre 15 anni, fino alla morte nel 1974, lavorò con Silvio Domini, Aldo Fulizio e Aldo Miniussi alla compilazione del Vocabolario fraseologico del dialetto “bisiàc”. Negli ultimi anni di vita si misurò con la poesia e la prosa in dialetto, affermandosi come uno dei più originali autori della letteratura bisiaca.

Queste le parole del vicesindaco, assessore al Bilancio e tributi, associazioni, cultura, attività sportive e del tempo libero, gemellaggi del Comune di Sagrado, Simonetta Visintin: “Quella del Premio Jambo è una bellissima storia di cultura bisiaca di Giordano Vittori, un’eredità che il Comune di Sagrado gestisce con l’obiettivo di continuare a garantire un alto livello qualitativo per consolidare il valore del Premio nell’ambito della storia, cultura, tradizione e ambiente del territorio comunale. I complimenti per l’edizione 2022 vanno alla vincitrice Irene