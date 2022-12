Lunedì prossimo iniziativa pubblica a Udine contro il Carovita

Lunedì 5 Dicembre a Udine presso il Birrastore di viale Vat, 66 dalle 19.15 si svlgerà una Assemblea in presenza e online finalizzata alla costituzione di un un Comitato locale sui temi relativi al carovita. Si legge in una nota degli organizzatori: Contro una legge di bilancio classista che fa cassa sui poveri, taglia diritti senza nessuna alternativa per milioni di persone, non affronta i limiti del nostro modello industriale ed energetico. e non affronta il tema della redistribuzione del reddito”. L’iniziativa nasce dall’appello promosso e lanciato dalla Rete dei Numeri Pari con l’obiettivo di dare priorità all’Agenda Sociale del Paese con le sue proposte su lavoro, casa, reddito, salario, servizi e politiche sociali, lotta alle mafie. L’appello è stato sottoscritto, si legge sempre nella nota, da 700 realtà sociali, sindacali e del volontariato cattolico e ha lo scopo di sconfiggere la crisi e dare voce a chi la vive sulla propria pelle, a chi non può permettersi nemmeno le spese sanitarie di base, a chi ha difficoltà ad avere un tetto sulla testa, a chi stenta a portare a termine gli studi, a fare la spesa, a pagare le bollette. Referenti locali dell’iniziativa sono Luca Fantoni promotore del progetto Birreria Sociale (lfantoni71@gmail.com) e Emilia Accomando del Comitato Stop Ttip Udine (stopttipud@gmail.com). Chi volesse collegarsi via web all’iniziativa il link è meet.google.com/dsw-hpgm-drr