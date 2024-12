Lupus in Fabula: Nimis si accende con il programma eventi di dicembre

Il circolo culturale Lupus in Fabula di Nimis presenta un programma di eventi di straordinaria qualità per il mese di dicembre, offrendo agli appassionati di musica e cultura una serie di appuntamenti imperdibili. Questa realtà, recentemente rinata, promette di diventare un punto di riferimento per la scena artistica friulana, puntando sull’eccellenza delle sue proposte.

6 dicembre – Viaggio musicale nel grande nord con Ragnarök – Nordic & Viking Folk

Davide e Alessandro, due musicisti con oltre 15 anni di esperienza tra tradizione irlandese e metal, porteranno sul palco uno spettacolo unico che intreccia le sonorità nordiche con la mitologia scandinava. Attraverso lingue antiche come l’islandese e il norreno, il duo condurrà il pubblico in un’esperienza che celebra le saghe epiche e l’Edda, la principale fonte della mitologia norrena. La loro musica, già scelta come colonna sonora per documentari televisivi, promette una serata che trasformerà la sala in un viaggio nella cultura vichinga.

Per ulteriori dettagli: https://fb.me/e/D59MnE4IK

13 dicembre – La storia del rock alternativo italiano con I Fiumi

Sul palco di Nimis si esibirà una super band composta da Sarah Stride, Xabier Iriondo (Afterhours, Bunuel), Diego Galeri (Timoria) e Andrea Viti (Karma, Afterhours, Mark Lanegan). Il gruppo, fresco della pubblicazione del singolo “Perdoniamo Caino”, sta ricevendo consensi unanimi dalla critica e rappresenta una delle espressioni più vitali della scena alternativa italiana. Ad aprire la serata il cantautore friulano Miky Martina.

Per ulteriori dettagli: https://fb.me/e/h3bwnu626

15 dicembre – Federico Paulovich e la magia della batteria

Un appuntamento didattico di altissimo livello: Federico Paulovich, batterista dei Destrage e figura di spicco della scena internazionale, condurrà un clinic esclusivo. Con un curriculum che include collaborazioni con artisti come Paul Di Anno, Divinity Roxx e gli Oliver Onions, Paulovich è un virtuoso che ha condiviso il palco con leggende come Dave Weckl e Terry Bozzio. Il workshop si preannuncia un’occasione imperdibile per musicisti e appassionati.

Per ulteriori dettagli: https://fb.me/e/7WoYLECmY

29 dicembre – Andrea Ra e il gran finale del 2024

Il mese di eventi si chiuderà con il concerto di Andrea Ra, definito il “Les Claypool italiano” e premiato più volte come miglior bassista nazionale. Insieme a lui sul palco saliranno il figlio James Rio, enfant prodige della batteria, e il leggendario chitarrista Giacomo Anselmi dei Goblin. Un evento unico per chiudere l’anno all’insegna del talento e dell’energia del rock italiano.

Per ulteriori dettagli: https://fb.me/e/2FBvZg4Gf

Un nuovo spazio per la cultura in Friuli

Il circolo Lupus in Fabula non è solo un luogo di spettacoli, ma un progetto culturale che vuole creare una comunità basata sulla qualità artistica e sul valore umano della partecipazione. Con il supporto di VREC Booking e Davvero Comunicazione, il circolo punta a rendere la bellezza dell’arte un antidoto al vuoto di un mondo sempre più distante da questi valori.

Le attività del circolo sono riservate ai soci. È possibile tesserarsi esclusivamente online, almeno 24 ore prima dell’evento, attraverso il link:

https://wallyfor.com/ iframepass/index.php?code=5724

Per maggiori informazioni sugli eventi e sulle attività del circolo, visitare il sito www.associazionelupusinfabula. com