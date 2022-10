M5S Fvg: “Ambiente priorità per i giovani spinge a cambio di passo”

“L’inserimento della tutela dell’ambiente nella Costituzione, ricordata ieri a Trieste da Roberto Fico, segue proprio la direzione indicata dalla ‘generazione Z’, che considera sostenibilità e cambiamenti climatici le principali priorità”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, dopo il focus di ieri al Barcolana Sea Summit a cui ha preso parte anche lo stesso Presidente della Camera. “L’ambiente è sempre stato al centro dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle, e lo è a maggior ragione in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo – continuano gli esponenti pentastellati -. Anche a livello regionale, come ha ammonito Fico soffermandosi sulle politiche nazionali, occorre un rapido cambio di passo per rispondere alle necessità attuali e del futuro”. “Il fatto che tra i ragazzi la transizione ecologica sia la priorità più importante ci rincuora e ci porta ad agire in maniera ancora più marcata verso questa direzione – concludono i consiglieri M5S -. Per farlo occorre coinvolgere le giovani generazioni che, come emerso dall’incontro di ieri, si sentono ancora marginali nel dibattito pubblico. Sostenibilità significa anche inclusione di tutti nelle scelte, soprattutto quando vanno ad incidere sul loro futuro”.