M5s Fvg: “Automedica di Latisana, servizio che doveva esser potenziato, non eliminato”

“Diverse segnalazioni ci portano a tornare sul delicato tema dell’automedica a Latisana, un servizio essenziale se pensiamo alla sua utilità per Lignano Sabbiadoro e per gli eventuali incidenti in autostrada”.

“A gennaio la Sores aveva annunciato un potenziamento del servizio che, ancora a giugno di quest’anno veniva segnalato sulle 12 ore e non sulle 24 come prevede il piano regionale dell’emergenza urgenza. Ora nel mese di Agosto, immaginiamo complici le ferie, pare che tutto il territorio sia rimasto senza il servizio per vari giorni. Ma non ci si potrebbe, o meglio dovrebbe, organizzare meglio e per tempo?”.

“Finora a fronte di queste segnalazioni di un pesante disservizio non ci sono state reazioni politiche, sarebbe importante che ce ne fossero, almeno per rassicurare chi sta passando le vacanze in una delle località turistiche più importanti del Paese”.