M5S FVG: “Giorno della Memoria, riflettere su errori passati e di oggi”

“Ricordare significa imparare da quanto accaduto in passato”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle, in occasione del Giorno della Memoria. “Mettere in atto i comportamenti che vengono da ogni parte auspicati in questa giornata è il modo migliore per ricordare le vittime degli orrori della Shoah”. “Anche recentemente abbiamo assistito a episodi, anche nella nostra regione, che cozzano con i valori richiamati in occasione di commemorazioni come quella di oggi” aggiungono i consiglieri Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella e Andrea Ussai. “Il Giorno della Memoria sia quindi un momento di riflessione non soltanto sugli errori del passato, ma anche su parole e atteggiamenti di oggi – concludono gli esponenti M5S -, per fare in modo che violenza, intolleranza e razzismo diventino solo un brutto ricordo”.