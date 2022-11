M5Stelle Fvg incontra Conte: “Alle regionali 2023 no a chi strizza l’occhio al centrodestra”

Primo confronto di lavoro per le prossime elezioni regionali tra il presidente Giuseppe Conte e il Gruppo regionale M5S del Friuli Venezia Giulia composto da Mauro Capozzella, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo e Andrea Ussai. Presenti anche il coordinatore regionale del MoVimento 5 Stelle FVG Luca Sut ed il senatore Stefano Patuanelli. “Abbiamo incontrato il Presidente Conte e la Vicepresidente Paola Taverna, che si sono mostrati molto attenti ad ascoltare le istanze del territorio e che hanno condiviso il percorso iniziato in questi mesi e i passi che a breve ci porteranno a presentare ai cittadini la nostra visione di Friuli Venezia Giulia nel 2050: dalla sanità pubblica ai temi ambientali, dallo sviluppo economico sostenibile, di nuova architettura istituzionale che rafforzi l’Autonomia Regionale, alle infrastrutture necessarie” spiegano gli esponenti regionali del MoVimento”. Afferma Luca Sut coordinatiore regionale. “Valuteremo poi il dialogo con tutte le forze politiche e civiche che si riconoscono nel campo progressista e che condividono queste proposte e ci convinceranno a condividere le loro – continua l’esponente pentastellato -. È chiaro, come abbiamo sempre detto, che sarà difficile, se non impossibile, sedersi al tavolo con chi alla transizione ecologica ed energetica preferisce sognare nuove trivelli, inceneritori o centrali nucleari. Per questo abbiamo già ribadito in tutti i tavoli affrontati che non abbiamo intenzione di sederci con forze che strizzano l’occhio al centrodestra” precisano poi all’unisono i pentastellati del Friuli Venezia Giulia. “Piena sintonia quindi con il Presidente Conte sul percorso già iniziato in questi mesi e che ci vedrà tra qualche settimana presentare la nostra visione di Friuli Venezia Giulia” conclude il coordinatore regionale del MoVimento 5 Stelle, Luca Sut.