Maddalena Spa e Progettoautismo Fvg: valori condivisi, territorio e solidarietà

Durante i mesi di dicembre e gennaio 2024, lo stabilimento di Maddalena Spa, una delle più importanti realtà internazionali nel settore degli strumenti di misura dell’acqua e dell’energia termica, si trasformerà in un palcoscenico artistico, ospitando un’eccezionale esposizione temporanea. Questa iniziativa unica avrà luogo nel cuore degli spazi produttivi e degli uffici, offrendo un connubio straordinario tra creatività e solidarietà.

Le opere esposte, realizzate con passione e talento dai ragazzi di Progettoautismo Fvg nell’ambito dell’Atelier d’arte NoWay-NoUei, saranno in mostra nella sede di Povoletto (UD) fino al 31 gennaio 2024. Ognuna di esse rappresenta un frammento di creatività autentica e genuina, celebrando la diversità e l’espressione individuale.

L’Atelier d’arte della Fondazione è infatti uno spazio di aggregazione per ragazzi con autismo dove con l’aiuto di professionisti vengono create opere individuali o collettive su tela, grandi pannelli, opere musive e oggetti d’arte, anche su commissione. Uno spazio che aiuta i ragazzi a scoprire e dimostrare i propri talenti ed esprimere il loro modo unico di vedere il mondo.

La mostra non sarà aperta al pubblico ma riservata ai dipendenti e agli stakeholder dell’azienda che, durante le loro visite allo stabilimento, in occasione delle imminenti festività natalizie, potranno arricchirsi di questa esperienza e lasciare la propria impronta solidale con una donazione. Ogni opera infatti è disponibile per l’acquisto attraverso un’offerta libera in cui tutti possono fare la propria. L’intero ricavato di sarà devoluto a Progettoautismo Fvg onlus per costruire il villaggio di coresidenza “Enzo Cainero”.

In quest’ottica di solidarietà, Maddalena Spa ha deciso di sostenere la Fondazione Progettoautismo Fvg onlus in diverse modalità durante questo periodo natalizio.

Primo tra tutti con la partecipazione diretta alla campagna “I primi 500”, un progetto ambizioso e innovativo che prevede l’edificazione di un villaggio di co-residenza – cohousing – intitolato all’indimenticabile amico Enzo Cainero, patron del Giro d’Italia nella nostra Regione e concittadino. La struttura coabitativa sarà la prima in Italia che prevede l’assistenza alle persone fragili assieme alle loro famiglie in un sistema di auto-mutuo-aiuto organizzato per non separare i genitori dai figli e sollevare i fratelli e le sorelle delle persone disabili di un carico assistenziale multiplo.

I luoghi di Progettoautismo Fvg sono i luoghi dove l’impossibile diventa possibile. Questo è un principio che Maddalena Spa abbraccia e rende tangibile nel suo impegno sociale, inserendosi nel percorso di sostenibilità ESG intrapreso negli ultimi tre anni.

Inoltre, Maddalena Spa estende il suo sostegno alla Fondazione attraverso un dono natalizio di eccellenza: il vino. I vini pregiati dell’Azienda Agricola Specogna, impreziositi dalle etichette dipinte dai ragazzi di Progettoautismo Fvg, diventano un elemento di convivialità e celebrazione, entrando nel vivo della festività natalizia.

Un’operazione territoriale corale quella pensata per chiudere questo 2023: Maddalena Spa ospiterà infatti in occasione del brindisi di Natale per i suoi dipendenti anche Cristian Specogna dell’omonima Azienda Agricola ed Elena Bulfone, presidente di Progettoautismo Fvg con l’obiettivo celebrare questa occasione unica, in un territorio di ricco di straordinarie eccellenze che ci ispira a credere nella realizzazione dei sogni, soprattutto quando si basano su valori condivisi.