‘Magie e racconti al Giardino dell’Incontro’: domenica letture animate per i più piccini. Camilla Tuzzi racconterà ‘Il gatto con gli stivali’

Proseguono gli appuntamenti domenicali per i più piccini e le loro famiglie, con la rassegna di letture animate Magie e racconti al Giardino dell’Incontro, a cura di ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale. Organizzata da Erpac FVG, la rassegna si terrà nell’incantevole Giardino dell’Incontro retrostante i Musei Provinciali di Borgo Castello a Gorizia (in caso di maltempo si svolgerà nella sala didattica del Museo). Alle bambine e ai bambini saranno distribuiti carta e colori per realizzare un loro personalissimo ‘pensiero grafico’ sui racconti ascoltati. Domenica 9 ottobre la voce di Camilla Tuzzi ci regalerà una versione speciale de “Il gatto con gli stivali’’: mille sono i modi in cui è stata rivisitata questa fiaba popolare della tradizione europea, il furbo e scaltro gatto protagonista della storia parlerà friulano per accorciare le distanze con la cultura del nostro territorio. A chiudere la rassegna, domenica 23 ottobre, Chiara Cardinali ci rapirà con ‘Il Drago Rosso e l’arcobaleno’’ e i due mondi dove nasce l’arcobaleno. Due mondi in comunione completa, due mondi magici. Qualcosa però rompe questo equilibrio. I protagonisti di questa storia affronteranno mille avventure e persino un potente drago per creare un mondo di pace.