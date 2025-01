Mai più incidenti come in Carso. Convegno di Federcaccia sulla custodia delle armi a Tolmezzo venerdì 24 gennaio

Federcaccia del Friuli Venezia Giulia organizza un convegno sui temi della custodia delle armi e dell’attività venatoria. L’appuntamento è alle 19 di venerdì 24 gennaio nella sala convegni della Comunità di Montagna della Carnia (che dà il patrocinio all’iniziativa) in Via Carnia Libera 1944 a Tolmezzo. «Un’occasione unica per i cacciatori, gli appassionati e gli esperti del settore per approfondire tematiche fondamentali legate al rispetto delle normative, alla sicurezza e alla corretta gestione delle attività venatorie – spiega il presidente regionale Luca Carocci –. Avevamo già in programma l’iniziativa, che replicheremo in altre province del Fvg, ma evidentemente quanto accaduto lo scorso novembre in Carso, con la morte di una donna durante una battuta di caccia, rende ancora più significativo il nostro percorso di informazione e raccomandazione».

Ai saluti di Carocci e del presidente provinciale di Federcaccia Udine Valter Rotter Berton, seguiranno gli interventi degli esperti. Il commissario della Polizia di Tolmezzo Valter Stefanutti illustrerà le principali norme e pratiche per evitare infrazioni che potrebbero portare alla sospensione o revoca della licenza. Il funzionario regionale Dario Colombi approfondirà le modalità di gestione e regolamentazione di Prelievi in deroga, controllo fauna e tesserino venatorio. Il commissario del Corpo forestale Fvg Emanuele Calligaris spiegherà le norme contenute nella legge 157/92 e le disposizioni regionali. Il coordinatore per il servizio Vigilanza Venatoria Fidc-Fvg Salvatore Salerno offrirà indicazioni utili su documenti e pratiche per operare nel rispetto delle regole. L’avvocato Paolo Viezzi affronterà aspetti giuridici e conseguenze sanzionatorie.