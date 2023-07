Maltempo: Spitaleri (Pd), con Stato confronto rapido e risorse

“Chiediamo che il confronto con lo Stato sia rapido, le decisioni siano tempestive e gli stanziamenti veloci e congrui. Confidiamo pure che il Governo non faccia da noi come in Emilia Romagna, dove ha impiegato tempi lunghissimi per la nomina commissariale e la predisposizione delle risorse”. Lo afferma il componente della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, dopo che l’assessore Fvg alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha annunciato che “si apre una discussione con lo Stato per gli strumenti con i quali intervenire e le risorse” a ristoro dei danni causati dalla tempesta di due notti fa. “Pur passando gli anni – ricorda Spitaleri – il modello Friuli per la ricostruzione pare sempre il più efficiente, con il suo forte coinvolgimento degli enti locali. Ma va posta attenzione a che i ristori siano adeguati e soprattutto vadano in aiuto a privati e imprese che hanno avuto maggiori danni e hanno meno risorse. In questa circostanza va evitato il rischio che sia beneficiato di più chi ha risorse proprie per anticipare spese, come è stato per il bonus fotovoltaico della regione”. Esprimendo “solidarietà a quanti sono stati colpiti e plauso ai soccorritori nell’emergenza”, Spitaleri auspica che “siano banditi i luoghi comuni troppo spesso utilizzati di fronte a un cambiamento climatico drammatico e galoppante”.