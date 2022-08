Manifestazione ambulanti oggi a Pordenone

Una manifestazione è stata indetta a Pordenone dai commercianti ambulanti contro i bandi emanati dal Comune che riassegnano le concessioni in ossequio a una direttiva comunitaria, la cosiddetta Bolkenstein. I lavoratori hanno anche incontrato il Prefetto di Pordenone, che segnalerà le istanze ricevute ai Ministeri dell’Interno e dello Sviluppo Economico, dopo avere chiesto spiegazioni all’assessore comunale competente, senza avere al momento alcuna risposta. Presenti alla manifestazione il deputato del MoVimento 5 Stelle, Luca Sut, e i consiglieri regionali pentastellati, Cristian Sergo e Mauro Capozzella. “Il MoVimento 5 Stelle – affermano i portavoce – ha da sempre sposato la battaglia di non applicare la direttiva al commercio ambulante e lo ha fatto con il primo Governo Conte, proseguendo l'azione con un successivo decreto dell’allora ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che andava nella direzione di rinnovare le concessioni fino al 2032”. “Con il MISE a guida Lega – continuano gli esponenti M5S - e con la Regione che non ha mai agevolato il rinnovo delle concessioni scadute per il commercio su area pubblica, la situazione per questi lavoratori è precipitata”. “Da parte nostra, sposiamo senza indugi la battaglia di questi commercianti, che non chiedono altro se non di poter lavorare e garantire un futuro alle loro famiglie – concludono Sut, Sergo e Capozzella -. Siamo sempre stati al loro fianco in questa vicenda, contrariamente ad altri che li hanno sedotti per ottenere consensi per poi abbandonarli quando potevano decidere in loro favore. Chissà cosa ne pensa il senatore Luca Ciriani di come sta agendo il fratello Alessandro, visto che Fratelli d'Italia a parole ha sempre sostenuto i commercianti ma nei fatti sta creando tutto questo”.