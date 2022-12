Manovra: Liva (Pd), Meloni e Fedriga mix micidiale

E’ un giudizio senz’appello quello del segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva presente con il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello davanti alla Prefettura del capoluogo della Destra Tagliamento al presidio Cgil che ha accompagnato lo sciopero generale contro la manovra del governo di Giorgia Meloni: “La manovra finanziaria nazionale della destra sommata a quella della giunta Fedriga è un mix micidiale per i cittadini del Friuli Venezia Giulia, ha chiosato Liva: condoni, privilegi per pochi e risposte vere per nessuno. Il nostro posto è accanto ai sindacati che scendono in piazza rivendicando misure per il lavoro e i lavoratori. Il Governo ha detto no al Pd che propone di tagliare le tasse per i lavoratori dando così una retribuzione netta più alta, Fedriga sta versando un mare di soldi nella sanità e i servizi peggiorano, il fronte sociale è drammatico. Meloni e Fedriga vivono sotto i riflettori ma il prezzo lo pagano milioni di italiani sempre più in difficoltà”.