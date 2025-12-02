Mare e sport tutto l’anno per tutti a Lignano Sabbiadoro: concluso il Campionato di Vela

Si è concluso il Campionato Autunnale di Lignano di vela per mezzi d’altura, con le regate svoltesi nelle giornate del 9,16, 23, 29 novembre, un classico appuntamento di fine stagione dell’Alto Adriatico giunto alla 36^ edizione cui è seguita domenica 30 novembre, la 44^ Ice Cup.

Nutrita la flotta dei partecipanti provenienti da tutto il Triveneto, suddivisi nelle flotte tecniche ORC-Libera e Diporto.

Come consuetudine presenti anche i team inclusivi Sea4All-Tiliaventum, a bordo del daysailer accessibile Càpita, a conferma che lo sport della vela ben si addice ad una partecipazione attiva di tutte le persone insieme, indipendentemente dalle cosiddette disabilità, disagio, fragilità, ed anche durante la stagione considerata meno favorevole per le attività all’aperto.

Le splendide giornate di sole e vento, con gelide raffiche taglienti e le corone montuose innevate a fare da sfondo, hanno completato lo scenario durante le 5 prove in acqua.

Per i team Sea4All Tiliaventum grande soddisfazione poter essere presenti e raggiungere anche il podio con un ottimo 2° posto in classe Diporto.



Con queste regate si chiude la stagione agonistica dell’anno, ma non si fermano le attività inclusive di mare (dalla vela, al kitesurf, al wing, alle navigazioni lagunari) che si praticano sempre e che ad oggi hanno consentito di realizzare ben 552 giornate/persona nel solo 2025 e complessivamente 9.600 dall’inizio di questi splendidi ed appaganti percorsi dalle riconosciute ricadute sociali nel miglioramento della qualità della quotidianità di tutti.