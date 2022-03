MARE SUMMIT 2022: NUOVE OPPORTUNITA’ DI BUSINESS NELL’IMMOBILIARE A MALTA PER IL MADE IN ITALY

MARE Summit 2022. Dal 4 al 5 maggio 2022 si terrà la prima fiera del settore edilizio e investimenti a Malta con la partnership della Camera di Commercio Italo Maltese a rappresentare le aziende italiane leader nel mercato. MARE SUMMIT rappresenta una grande opportunità per le aziende italiane che sono alla ricerca di nuove opportunità di business. In questa prima edizione, MARE SUMMIT vedrà protagonisti aziende immobiliari e autorità locali, sviluppatori, aziende internazionali, studi di architettura, agenzie immobiliari, investitori e fornitori di materiali. Più di 50 leader ed esperti globali condivideranno le loro idee attraverso panel di discussione, interviste, discorsi di presentazione e sessioni di approfondimento. Tra gli speaker locali vi saranno: Karl Azzopardi, (Building Construction Authority), Ian Casolani (Belair), Denise Micallef (AXgroup e MDA), Raphael Aloisio (Deloitte), Marthese Portelli (The Malta Chamber) e Leonid McKay (Housing Authority), Johann Buttigieg (MTA), Andre Pizzuto (Kamra tal-Periti) e Chantal Stagno Navarra (MCCM e CIOB) e altri. “MARE SUMMIT 2022 è una grande opportunità per le aziende italiane del settore edilizio, design, architettura di trovare player internazionali con cui creare nuove opportunita’ di business - dice Enry Di Giacomo - Segretario Generale della Camera di Commercio Italo Maltese - Grazie ad incentivi governativi ad hoc per gli acquisti di immobili, il mercato immobiliare maltese continua a godere di un forte sviluppo, registrando uno dei più alti tassi di crescita in Europa. Le aziende italiane hanno ancora ampi spazi di inserimento e trovare nuove opportunità di business”. Non solo, ulteriori protagonisti dell’evento saranno i temi dell’economia, della tecnologia, dello sviluppo sostenibile, del restauro e degli strumenti e competenze degli agenti. Il programma della fiera prevede la possibilità di visitare i padiglioni espositivi, di partecipare alle conferenze e di fare networking attraverso l'organizzazione di incontri personalizzati e a richiesta da parte delle aziende. L'evento si terrà all'Hilton Conference Center di St Julian’s e anche in versione ibrida online, per partecipare basta registrarsi gratuitamente sul sito https://share.hsforms.com/19FPGVDhZSwifaBrkkixpyAc61jo

Per ulteriori informazioni basta visitare il sito www.maresummit.com o lo staff della Camera di Commercio Italo Maltese info@micc.org.mt