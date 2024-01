Martedì 23 gennaio a Udine presentazione del libro di Franco Corleone “Pietro Gobetti editore. Il logo ritrovato”

Martedì 23 gennaio alle ore 18.00 presso il caffè Caucigh in via Gemona a Udine, la libreria Martincigh organizza la presentazione del libro di Franco Corleone “Pietro Gobetti editore. Il logo ritrovato. In dialogo con Andrea Zannini, professore di Storia Moderna all’Università di Udine, Gianni Ortis presidente dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. Ingresso libero