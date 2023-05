Martedì 30 maggio al Balducci incontro per il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani

Il Centro di Accoglienza e di Promozione culturale Ernesto Balducci di Zugliano e l’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia Aps, con il Patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con l’Associazione “Gli Stelliniani” di Udine e i rispettivi Club per l’Unesco della Toscana e di Udine, in occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani (27 maggio 1923), promuovono per martedì 30 maggio p.v., alle ore 18.30, presso la Sala “Petris” del Centro Balducci in piazza della Chiesa n. 1 a Zugliano (UD), un incontro che farà memoria del prete toscano e della sua Scuola di Barbiana con letture di suoi testi a cura di Gianni Nistri. Interverranno Paolo Iannaccone, prete, giornalista e presidente del Centro Balducci, Andrea Bellavite, teologo, saggista e giornalista, e, in videocollegamento, membri della Fondazione Don Lorenzo Milani Onlus di Firenze. Al termine dell’incontro, a ingresso libero, è previsto un momento conviviale offerto dai volontari del Centro Balducci.