Master Emba dell’Università di Udine e Confindustria Udine: Beppe Severgnini sul palco del Giovanni da Udine

L’Università degli Studi di Udine e Confindustria Udine, in occasione della laurea dell’Executive Master in Business Administration – EMBA , il più prestigioso percorso di specializzazione in campo economico-gestionale, offrendo a tutti la possibilità di ascoltare una lectio magistralis e un’ intervista a Beppe Severgnini.

Appuntamento venerdì 5 maggio alle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (ingresso libero, con biglietto ritirabile all’ingresso), per celebrare i 55 allievi che hanno concluso il percorso di studio durato due anni, seguendo lezioni tenute da prestigiosi docenti provenienti da tutto il mondo. Gli allievi sono imprenditori, dirigenti, quadri di grandi e piccole aziende; arriva dalla Regione Friuli Venezia Giulia, oltre che da Veneto, Lombardia, Lazio, Toscana.

Prima della laurea , sul palco del Giovanni da Udine, il direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini intervisterà i quattro class president , ovvero i rappresentanti delle rispettive classi del master che potranno raccontare la propria esperienza.

E sarà sempre Mosanghini a dialogare sul palco con l’ospite d’onore, Beppe Severgnini : saggista, opinionista e conduttore televisivo, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, dove è attivo da quasi 20 anni, e dove ha creato il blog Italians, la videorubrica FotoSintesi e il podcast RadioItalians e ha diretto il settimanale 7-Sette. È stato corrispondente in Italia per The Economist e opinionista per The New York Times.

Al termine degli interventi ci sarà la vera e propria laurea in perfetto stile anglosassone: uno a uno i 55 studenti saranno chiamati sul palco dallo speaker per le foto di rito assieme al Magnifico Rettore dell’Università di Udine, al Presidente di Confindustria Udine Gianpietro Benedetti e al Direttore del Maestro Marco Sartor e per il tradizionale lancio del tocco.

“Questo Master è un esempio di come la collaborazione tra il mondo accademico e il mondo industriale possa portare a risultati dirompenti” sottolinea il professor Marco Sartor , direttore del corso. “ In 4 anni abbiamo attivato 12 classi e stiamo offrendo insieme a Confindustria Udine una opportunità di formazione unica a livello nazionale”.

“Questa iniziativa, frutto del lavoro di squadra tra Confindustria Udine e l’Ateneo friulano, è andata ben al di là delle aspettative – dichiara Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine -. Eravamo partiti dalla constatazione della mancanza in Friuli Venezia Giulia di un percorso di alta formazione taylor made per imprenditori e manager; oggi invece, siamo felici di constatare la presenza in Regione di una classe imprenditoriale e manageriale consapevole dell’importanza dell’apprendimento continuo e sempre più pronta e preparata alle sfide dell’economia: un valore aggiunto complessivo a beneficio dell’intero territorio e non solo dei ben 118 corsisti che hanno concluso in questi anni il loro percorso di specializzazione”.