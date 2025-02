Medici del Mondo: situazione umanitaria catastrofica in Repubblica Democratica del Congo

A seguito dell’intensificazione del conflitto tra il gruppo armato M23/AFC e l’esercito congolese nel Nord-Kivu nelle ultime settimane, e della sua estensione nella provincia del Sud-Kivu, dove si osserva una minaccia imminente dell’arrivo del M23 sulla città di Bukavu, Medici del Mondo (MdM) lancia un allarme sui bisogni enormi delle popolazioni colpite. Si preoccupa anche delle difficoltà nell’invio degli aiuti umanitari.

Di fronte alle nuove offensive del gruppo armato M23/AFC nelle città di Minova e Goma dal 19 gennaio 2025, centinaia di migliaia di persone hanno dovuto nuovamente fuggire dalle proprie case, mentre le capacità di accoglienza e assistenza alle persone sfollate sono già sature.

Una situazione catastrofica

Secondo le Nazioni Unite, l’escalation della violenza ha già causato lo spostamento di oltre 500.000 persone dall’inizio dell’anno nel Nord e Sud-Kivu, che ospitano già 4,6 milioni di sfollati.

"Nel Nord e Sud-Kivu, la situazione umanitaria è delle più allarmanti. Nel Nord, le 500.000 persone sfollate che vivevano in campi intorno a Goma sono state costrette nuovamente a fuggire verso altri campi con la presa della città da parte del M23, sia verso il centro città che lungo il confine con il Rwanda. L'ultimo bilancio parla di oltre 700 morti e 1000 feriti a Goma. Nel Sud, migliaia di persone che vivevano in siti per sfollati e in famiglie ospitanti si sono spostate verso l'interno del Sud-Kivu. Nelle aree sanitarie di Mianda, Kusisa, Matitura e Tushunguti, i nostri team hanno registrato 14.538 persone tra il 4 e il 15 gennaio. Questo numero è aumentato continuamente da allora", ha dichiarato Helena Ranchal, Direttrice delle operazioni internazionali di Medici del Mondo.

Una mancanza di accesso per le organizzazioni umanitarie

Aggiunge: “Le popolazioni sono private di accesso a cibo, acqua, elettricità (a Goma) e alle cure sanitarie. E a causa dell’insicurezza lungo le strade e del rischio di attacchi, le organizzazioni umanitarie, tra cui Medici del Mondo, non hanno accesso a tutte le zone. Al momento, non siamo in grado di inviare forniture mediche (attrezzature ospedaliere, dispositivi medici, ecc.) e farmaci essenziali nei centri sanitari e negli ospedali. La situazione è terribilmente allarmante: ad esempio, la gestione dei parti non può essere fatta in modo ottimale, né l’assistenza ai casi di malnutrizione acuta. E ancora una volta, sono i civili a pagarne il prezzo”.

Per affrontare questa situazione, Medici del Mondo avvia una risposta d’emergenza tramite: l’istituzione di cliniche mobili a Goma e nelle vicinanze per fornire principalmente cure sanitarie primarie, salute sessuale e primi soccorsi psicologici.

In un secondo momento, il rafforzamento delle strutture sanitarie esistenti per garantire la continuità e la sostenibilità delle cure per l’intera popolazione.

Chiediamo alle parti in conflitto di garantire un accesso umanitario senza ostacoli, per consentire alle organizzazioni umanitarie come Medici del Mondo di garantire l’accesso alle cure sanitarie e alla protezione per le popolazioni colpite. Il personale e le infrastrutture umanitarie e sanitarie devono essere protetti dal diritto internazionale umanitario, e in nessun caso le parti in conflitto possono attaccarli. La sicurezza delle nostre squadre e delle popolazioni è cruciale per rispondere ai bisogni attuali delle comunità.

Per riuscirci, un impegno forte della comunità internazionale a favore delle organizzazioni umanitarie è fondamentale per inviare gli aiuti vitali alle persone che ne hanno bisogno.