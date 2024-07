Mercoledì 24 luglio a Mittelfest giornata a tutta musica, dalla lirica alle sonorità balcaniche

È una giornata quasi interamente dedicata alla musica quella di mercoledì 24 luglio a Mittelfest, musica che parte dall’opera per arrivare all’ incontenibile turbine danzante della musica balcanica.

Il primo appuntamento è alle 19.30 nella Chiesa di San Francesco con il Gianni Schicchi del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, l’opera ispirata al cavaliere italiano del Duecento inserito da Dante nella bolgia dei falsari del XXX canto dell’Inferno.

Alle 21.30, invece, Piazza Duomo si riempie dell’energia travolgente di Brasses for the masses con la Džambo Aguševi Orchestra che porta sul palco l’irrefrenabile euforia della musica balcanica.

La giornata di Mittelfest inizia già la mattina con l’Associazione Mitteleuropa che organizza nella sala conferenze del Convento di San Francesco di Cividale, il forum economico-culturale che ogni edizione vede protagonista un diverso Paese e che quest’anno è dedicato a “Repubblica Ceca – FVG: un futuro da condividere nel cuore dell’Europa”.

Per i più piccoli, la giornata di festival inizia alle 17 nello chapiteau allestito al Parco della Lesa con il workshop di Circo all’Incirca “Un ordinato disordine” per sperimentare le arti circensi: per bimbi dai 5 ai 9 anni, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.