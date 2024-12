Mezzocielo & Wine progetto nato dalla fusione tra musica, arte visiva e neuroscienze, arriva in tre teatri regionali

Mezzocielo & Wine, l’evoluzione del progetto Mezzocielo, nato dalla fusione tra musica, arte visiva e neuroscienze, arriva in tre teatri regionali. Lo scrittore ed enologo Matteo Bellotto e il pianista Matteo Bevilacqua apriranno questa sera, giovedì 5 dicembre, la stagione del Teatro Comunale di Polcenigo, saranno domani, venerdì 6 dicembre, al Teatro Ristori di Cividale del Friuli e chiuderanno la tournée domenica 8 dicembre al Teatro Maurensig di Tavagnacco per la rassegna di concerti immersivi promossi dall’associazione RiMe MuTe. Nelle date di Cividale e Tavagnacco i due artisti saranno affiancati dalla FVG Orchestra, diretta dal M° Paolo Paroni. Le serate di Polcenigo e Cividale avranno inizio alle 20.45, mentre a Tavagnacco il sipario si alzerà alle 17.00.

Il format Mezzocielo offre un’esperienza unica in cui la musica classica, eseguita dal pianista Matteo Bevilacqua, si unisce a immagini generate in tempo reale dalle onde cerebrali dell’artista, grazie all’uso di un caschetto neurale (EEG). Nonostante siano create contemporaneamente, musica e immagini si sviluppano in modo indipendente, offrendo uno spettacolo che coinvolge profondamente il pubblico. La tradizione musicale si intreccia così con l’innovazione tecnologica, creando un dialogo continuo tra passato e futuro. L’evoluzione del progetto, Mezzocielo & Wine, non è solo una performance musicale, ma un’esperienza sensoriale completa.

Durante lo spettacolo l’enologo e scrittore Matteo Bellotto selezionerà appositamente dei vini e condurrà il pubblico in una degustazione guidata indossando il caschetto, esplorando, vino dopo vino, le emozioni e le reazioni di fronte alla diversità dei prodotti degustati. Le sue attività cerebrali, rappresentate visivamente e proiettate in sala, si fonderanno armoniosamente con le note del pianoforte e, nelle date di Cividale e Tavagnacco, della FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni.

Il programma musicale di Polcenigo prevede brani di Mozart, Chopin e Liszt, mentre a Cividale e Tavagnacco le note saranno di Rachmaninov e Wagner.

Al termine dell’esperienza di Mezzocielo & Wine, gli spettatori degusteranno i vini raccontati durante la serata.

