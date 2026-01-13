Migrante morto a Trieste: Serracchiani, Fedriga e Dipiazza rispondano

“Basta morti nel Porto Vecchio di Trieste. E’ una vergogna che un altro essere umano abbia perso la vita a due passi dal centro della città rimanendo senza cure e al freddo. Ed è un’amarezza avere la conferma che nessuno di chi regge la Regione e il Comune si sente in dovere di rispondere all’appello del vescovo Trevisi a rimanere umani. Purtroppo le autorità distolgono lo sguardo da chi soffre, e questo è il degrado più grave”. E’ la riflessione della deputata dem Debora Serracchiani in merito alla morte del cittadino nepalese colto da malore nel Porto Vecchio di Trieste.

“I migranti che arrivano ogni giorno sono poche decine ma la destra vuole che sembrino un’invasione – aggiunge Serracchiani – al solo scopo di amplificare malessere e disagio tra la popolazione”.