Migranti, fermare la strage. Il volontariato si mobilità. Sabato manifestazione nazionale a Cutro

“Fermare la strage, subito! La strage di Cutro non è stato un incidente imprevedibile. È solo l’ultima di una lunghissima serie di tragedie che si dovevano e si potevano evitare”. Si apre così l’appello sottoscritto dal Tavolo Asilo e Immigrazione, dalle rete 26 Febbraio, dalle Ong impegnate in operazioni di ricerca e soccorso, dalle reti locali della Calabria, dall’AOI, dalle tante organizzazioni locali e nazionali che hanno deciso di promuovere una manifestazione sulla spiaggia di Cutro il prossimo 11 marzo alle 14,30, per esprimere indignazione per quanto accaduto e solidarietà con le famiglie delle vittime. La manifestazione di Cutro è il primo importante appuntamento nazionale di un percorso di iniziative e mobilitazioni che le reti intendono organizzare. La drammatica assenza di canali sicuri e legali di accesso al territorio europeo obbliga chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà a rischiare la vita: l’obiettivo di organizzazioni e associazioni è sollecitare un’inversione di rotta delle politiche migratorie in Italia e nell’Unione Europea. A chi non potrà essere presente a Steccato di Cutro chiediamo di mobilitarsi online scattandosi una foto con la fascia bianca al braccio e pubblicarlo sui social con l’hashtag #fermarelastrage.

A questo link maggiori informazioni sulla manifestazione.

Per adesioni: fermarelastragesubito@gmail.com

Rete 26 febbraio

A Buon Diritto

ACAT

ACLI

ActionAid

Amnesty International Italia

ANPI

AOI

ARCI

ASGI

Auser Nazionale

Avvocato di Strada

Baobab Experience

Caritas Italiana

Casa dei Diritti Sociali

Centro Astalli

Centro di Accoglienza “Ernesto Balducci” di Zugliano (UD)

CGIL

CIES

CIR

CivicoZero Onlus

CNCA

COCIS

Comunità Papa Giovanni XXIII

Comunità di S.Egidio

Defence for Children

Emergency

Ero Straniero

Europasilo

Fondazione Migrantes

Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose

I.C.S. (Consorzio Italiano di Solidarietà) – Ufficio Rifugiati

International Rescue Committee Italia

Intersos

Legambiente

Lunaria

Medici del Mondo

Medici per i Diritti Umani

Medici Senza Frontiere

Mediterranea Saving Humans

Missionari Comboniani Commissioni Migranti e CPIC Provincia Italiana

MorEqual – Associazione Cosenza

MoVI

Movimento Italiani Senza Cittadinanza

Open Arms

Oxfam Italia

Refugees Welcome Italia

ReteDASI (Diritti, Accoglienza, Solidarietà Internazionale)

San Pancrazio – Cosenza

Save the Children Italia

Sea Watch

Senza Confine

SIMM

SOS Villaggi dei Bambini Onlus

Strade di Casa – Soc. Coop. Soc.- Cosenza

UIL

Un Ponte Per

UNIRE (Unione nazionale italiana dei rifugiati ed esuli)

V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR onlus