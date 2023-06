Migranti: Rojc (Pd), patto Ue è farsa che diventa tragedia “Siamo tornati al 2016, tornano i bivacchi”

“Il patto europeo sui migranti dell’8 giugno scorso si sta rivelando una farsa che diventa tragedia sulle pelle delle persone. Persone che più di prima saranno obbligate a rivolgersi ai trafficanti, non potendo chiedere ai governi di attraversare le frontiere legalmente e in sicurezza”. Lo ha detto nell’aula del Senato la capogruppo Pd in commissione Politiche europee Tatjana Rojc, sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023.

“I vostri metodi non funzionano – ha continuato Rojc – nemmeno a rallentare i flussi, che pure è il vostro obiettivo dichiarato. Lo dice un sindaco di Fratelli d’Italia come quello di Pordenone, che ieri ha dichiarato ‘Siamo tornati al 2016, tornano i bivacchi’ e le attese sono per un’estate ancora più pesante. Ecco, noi ce lo ricordiamo bene come ci attaccavate in quel 2016. Ma la Rotta Balcanica è un fiume che s’ingrossa e il tempo della propaganda, quando si governa, finisce. Tocca a voi – ha indicato la senatrice – governare un fenomeno strutturale come le grandi migrazioni. Non ci state riuscendo”.