Milano, presentata a Palazzo Turati a Milano la mostra “Insieme”, un messaggio di cooperazione, armonia e di pace a Udine Casa Cavazzini

La Camera di commercio Pordenone-Udine supporta la mostra “Insieme”, anche con la presentazione nazionale organizzata a Milano, in Palazzo Francesco Turati. La mostra, aperta a Udine, in Casa Cavazzini, fino al 16 luglio, offre un messaggio di cooperazione in 55 opere tra il 1851 e il 1992, molte in Italia per la prima volta. Tra gli autori John Everett Millais, Franz von Stuck, Vasilij Kandinskij, Salvador Dalí, Alberto Savinio de Chirico, Renato Guttuso, Michelangelo Pistoletto, Giuliano Vangi, Gianfranco Ferroni, Tibor Csernus, Mirko Basaldella. Alla presentazione di Milano sono intervenuti Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine, Lara Iob, presidente del Comitato San Floriano, l’assessore alla cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot e il curatore della mostra, don Alessio Geretti.

Per Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine: «”Insieme”, oltre a essere il titolo della mostra, è anche emblema di un modo di operare che questa mostra ispira e ottiene: fare le cose insieme, iniziativa privata, enti intermedi, enti pubblici, un bell’esempio di cooperazione che abbiamo voluto presentare oggi».