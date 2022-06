Misure di altissima precisione, nuova dotazione per Laboratorio meccatronica avanzata all’Ateneo friulano

Una sala metrologica per misurazioni di altissima precisione sarà in dotazione al Laboratorio di meccatronica avanzata – Lama Fvg dell’Uniud Lab Village dell’Università di Udine. Il nuovo spazio infrastrutturato del Laboratorio è destinato ad attività di ricerca e sviluppo dell’Ateneo e con le aziende metalmeccaniche del territorio. La sala è frutto di una collaborazione del Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura e della multinazionale Hexagon, attiva nell’ambito dei sensori, del software e dell’automazione del processo produttivo. L’inaugurazione si terrà giovedì 30 giugno, alle 16, presso il Lama Fvg, al Modulo 4 del Lab Village, in via Sondrio 2, a Udine.

Interverranno: il direttore del Dipartimento, Alessandro Gasparetto, il responsabile del laboratorio Lama Fvg, Marco Sortino; il vice presidente di Confindustria Udine, Dino Ferragotto, e il responsabile Italia di Hexagon, Bruno Rolle.

L’evento sarà anche l’occasione per fare il punto sulle prospettive delle aziende metalmeccaniche della regione.

Aprirà il focus Agostino Pettarini, dell’omonima azienda di componentistica meccanica di precisione che illustrerà l’innovazione dell’ufficio tecnico. Seguirà Matteo Querini, di Eurolls, che parlerà dell’uso avanzato della simulazione per l’innovazione di processo. Marco Sortino illustrerà poi le future implementazioni e dimostrazioni avanzate che saranno possibili dall’integrazione delle macchine Hexagon con la dotazione del Lama Fvg.

Seguirà la visita guidata agli spazi del laboratorio e, in particolare, alle nuove installazioni.

Il Lama Fvg è nato sei anni fa dalla collaborazione tra le università di Udine e di Trieste e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (Sissa) del capoluogo giuliano. È un centro internazionale di eccellenza per l’innovazione industriale che si occupa, in collaborazione con importanti realtà industriale, di automazione industriale avanzata, manutenzione predittiva e trasformazione di dati in valore attraverso applicazioni digital twin.