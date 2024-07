Mittelfest 2024 – Cerimonia inaugurale della 33^ edizione. Il Festival quest’anno gioca coi DISORDINI. Il programma di domani

Ieri, all’interno della chiesa di San Francesco di Cividale, ha inaugurato ufficialmente la 33^ edizione di Mittelfest dedicata ai Disordini, tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del vicepresidente e assessore regionale alla cultura Mario Anzil e del sindaco di Cividale Daniela Bernardi, oltre a numerose autorità locali. “In qualche misura il potenziale esplosivo è insito nei contesti e nella vita di tutti noi: – ha commentato il direttore artistico Giacomo Pedini – Disordini è proprio lo stimolo a giocare con ciò che non si può controllare, con ciò che spaventa e che ci spinge a fare un grande esercizio di libertà di scelta. Questo è lo spirito con cui abbiamo approcciato al tema di quest’anno. Ed è stato un anno lungo e appassionante, con delle novità: abbiamo iniziato il percorso che ci porta verso GO!2025, abbiamo arricchito Mittelyoung con una giuria di esperti, abbiamo insomma aumentato la nostra entropia”. La cerimonia, condotta da Nicola Angeli, direttore responsabile di Udine Today, ha avuto diversi momenti in musica con il duo voce e chitarra, Martina Aimo e Piercarlo Favro. “Da 33 anni l’Associazione Mittelfest è un piccolo universo la cui grande forza è il saper valorizzare le identità e, al contempo, accogliere. – ha commentato la presidente Cristina Mattiussi – Valorizzare ed accogliere non solo arte, cultura e bellezza, ma soprattutto le persone, gli artisti, i professionisti con tutte le loro diverse sensibilità, i linguaggi, le istanze, gli ardori, le modalità espressive. Il nostro festival sa accogliere. E diventa così una comunità viva e pulsante nel cuore dell’Europa, perseguendo la missione con cui è stato fondato.” Sono oltre 30 i progetti artistici provenienti da 17 Paesi che, dopo l’avvio di ieri, aspettano di accogliere il pubblico nei luoghi più belli e rappresentativi di Cividale fino a domenica 28 luglio.

Inizia domani la settimana di Mittelfest tra circo e musica

Inizia la settimana e Mittelfest non si ferma, proponendo agli spettatori un lunedì di spettacoli, in particolare di musica e circo. L’appuntamento più atteso è quello in Piazza Duomo alle 21.30 con Talk Radio in cui Alessio Boni, a partire da un testo di Angelo Floramo, racconta la storia della radio fondata a Gorizia dalle truppe americane che tra il 1945 e il 1947 trasmise i grandi capolavori del jazz, alimentando i sogni di libertà e di rinascita: la musica è eseguita dall’Accademia musicale Naonis con brani arrangiati dal direttore Valter Sivilotti.

Per i più piccoli, la giornata di festival inizia già alle 17 nello chapiteau allestito al Parco della Lesa con il workshop di Circo all’Incirca “Un ordinato disordine” per sperimentare le arti circensi: per bimbi dai 5 ai 9 anni, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Alle 19.30, la musica dei Marquis Noir, spettacolo vincitore di Mittelyoung 2024, invade la Chiesa di Santa Maria dei Battuti in un mix di circo e teatro, video mapping, coreografia e fashion design.

PROGRAMMA LUNEDI’ 22 LUGLIO

Ore 17 – UN ORDINATO DISORDINE di Circo All’Incirca – circo, Italia – Chapiteau al Parco della Lesa

Nel variopinto carrozzone del circo, disordine e disciplina si confondono. È proprio dalla costante tensione tra ordine e caos che scaturisce il senso più profondo di questa disciplina. Tradotta in chiave pedagogica, questa tensione diviene la base per un’attività dove la regola non soffoca la creatività e, viceversa, l’entusiasmo ludico riconosce l’esistenza della regola come sua fondamentale premessa. Il laboratorio farà sperimentare ai bambini le principali tecniche circensi con giochi di gruppo ispirati agli studi di psicomotricità. Si richiede ai partecipanti di indossare una tuta da ginnastica, senza cerniere, bottoni, anelli, collane e ogni altro genere di accessorio che possa rovinare i materiali o provocare ferite a chi li indossa. L’attività si svolge a piedi nudi e ha il carattere di una lezione, è necessario arrivare in orario e rimanere fino a fine lezione. Ingresso gratuito con iscrizione. Dai 5 ai 9 anni

Ore 19.30 – MARQUIS NOIR di Marquis Noir – MUSICA, Romania VINCITORE MITTELYOUNG 2024 – Chiesa di Santa Maria dei Battuti

Un concerto che combina musica, circo e teatro, video mapping, coreografia e fashion design. Energia e calma, armonia e disordine, passione e tecnicismo, i Marquis Noir sono una fusione eclettica tra estremi, in cui la libertà dell’improvvisazione e l’adrenalina del rock si combinano con la musica classica, la musica da film e il funk in un’esperienza totalizzante per e con il pubblico. Una sfida consapevole e decisa contro le definizioni, perché, come scrivono i cinque musicisti, «la musica è universale, ma la fusion musicale lo è ancora di più. È adatta ai giovani e ai meno giovani, a chi non vuole seguire le regole dei generi». Un concerto dei Marquis Noir significa o calma nel caos dell’universo o caos nella quiete della vita.

Ore 21.30 – TALK RADIO – ALESSIO BONI/VALTER SIVILOTTI – musica, Italia – prima assoluta – Piazza Duomo

Tra il 1945 e il 1947 Gorizia visse una breve ma intensa parabola musicale all’insegna del jazz. Le truppe americane di liberazione aprirono infatti una radio che trasmetteva i grandi capolavori di Benny Goodman, Duke Ellington e dell’allora emergente Frank Sinatra. Talk radio racconta questa importante esperienza e di come il jazz fu in grado di alimentare i sogni di libertà e rinascita di una generazione stremata dalla guerra. A partire da un testo di Angelo Floramo, letto da Alessio Boni, e con la voce radiofonica dello speaker Marco Caronna, l’orchestra dell’Accademia musicale Naonis accompagna i solisti Glauco Venier, Mirko Cisilino e Alfonso Deidda, nell’esecuzione di brani arrangiati dal direttore Valter Sivilotti e ci permette di rivivere il forte impatto culturale di questa storica radio goriziana.

Ore 22 – AN ANARCHIST LIFE – Invan Bormann & Fabio Toich – Mittelimmagine (proiezione) – Il Curtil di Firmine

Operaio, soldato, militante, prigioniero, cospiratore, bombarolo, esiliato. Questo e molto altro è stato Umberto Tommasini (1896-1980), un fabbro anarchico che ha attraversato il XX secolo mosso da un contagioso approccio umano alla vita. Un documentario che, raccontando la vita di un semplice fabbro militante, racconta anche la storia della sua città natale, Trieste, e i grandi eventi che hanno scosso l’Europa a inizio Novecento. Tra immagini d’archivio, interviste e animazioni originali, il documentario ritrae la vita di un uomo percorso da un intenso umanitarismo e un costante senso dell’ironia. Un uomo che scelse, senza ripensamenti, di dedicare l’esistenza alla lotta politica e pagò direttamente sulla propria pelle il prezzo di questa scelta. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Nel caso di maltempo, la proiezione è spostata nella Sala Sociale della SOMSI di Cividale del Friuli

LOCANDINE LUNEDI’ 22 LUGLIO

Circo

(Italia)

UN ORDINATO DISORDINE

Circo all’Incirca

Ore 10 – Chapiteau al Parco della Lesa

laboratori ideati e curati da Circo all’inCirca

direttore artistico Davide Perissutti

Lunedì 22 luglio – dalle 10.00 alle 12.00 dai 5 ai 9 anni

Musica

(Romania)

MARQUIS NOIR

Marquis Noir

Prima nazionale

Ore 19.30 – Chiesa di Santa Maria dei Battuti

Patricia Marchiș sassofono

Tim Thieme tastiere

Cristian Cioloca chitarra

David Vshayn basso

Sebastian Arvai batteria

produzione Mittelfest2024

Musica

(Italia)

TALK RADIO

ALESSIO BONI/VALTER SIVILOTTI

Ore 21.30 – Piazza Duomo

ideazione, arrangiamenti e direzione musicale Valter Sivilotti

testi Angelo Floramo

speaker e regia Marco Caronna

ricerca storica Elia Pivetta

con Alessio Boni voce recitante

Glauco Venier pianoforte

Mirko Cisilino tromba

Alfonso Deidda sassofono

Orchestra dell’Accademia musicale Naonis

Mittelimmagine (proiezione)

AN ANARCHIST LIFE

Ivan Bormann & Fabio Toich

Ore 22 – Il Curtil di Firmine

Un viaggio attraverso l’anarchia e il ventesimo secolo in Europa

un film documentario di Ivan Bormann & Fabio Toich

produzione Collective Pictures/Dropout

Evento in collaborazione con Il Curtîl di Firmine, Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli e Fondo Audiovisivi FVG

Alle 21.30 in Piazza Duomo, Talk Radio con Alessio Boni

