Mittelfest chiude con il talento e l’energia di Margherita Vicario. Una domenica con spettacoli per tutta la famiglia

Un’imperdibile ultima giornata per l’edizione 2024 di Mittelfest DISORDINI con ben nove appuntamenti dedicati a tutta la famiglia e un gran finale in musica.

C’è grande attesa, infatti, per il concerto di chiusura di Margherita Vicario Gloria! che alle 21.30 infiammerà Piazza Duomo con il talento della cantautrice, attrice, autrice di podcast e regista che salirà sul palco insieme ai musicisti dell’orchestra La Corelli.

Spettacolo da non perdere anche quello delle 19.15 al Teatro Ristori, Paradiž, una commedia amara di Matteo Spiazzi che porta in scena le storie di una casa di riposo in una piccola città slovena con una commedia dolce e amara e senza parole.

Alle 17.30 ritorna in scena La Cripta dei Cappuccini, lo spettacolo commissionato a Mittelfest dalla Regione FVG per GO!2025, che nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti, viene proposto nella versione acustica, con la lettura di quattro attori, già creata in co-produzione con RAI FVG per RAI Radio3.

Ma non c’è domenica a Mittelfest senza lo spettacolo dal vivo dedicato alle famiglie e ai bambini: si inizia alle 10.30 nel Museo Archeologico Nazionale Cividale con Diverdiamoci di Pizz’n’Zip e il loro omaggio alla musica di Giuseppe Verdi. Ed è a tema musicale anche il loro laboratorio musicale interattivo per bambini dai 5 anni in su, alle 15 sempre all’interno del museo.

Alle 16 va in scena nella chiesa di San Francesco la musica adatta a grandi e bambini dei The Threex con Mindbowing: due violini e un pianoforte a gran coda esplodono in un vortice di danza, circo e pantomima, una miscela incontenibile di Mozart e rock’n’roll, improvvisazione e tango, colonne sonore e tormentoni pop.