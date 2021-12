Mittelmoda District: il concorso regionale va in digitale

La nona edizione di “Mittelmoda District” sarà un evento digitale e si svolgerà online, in diretta streaming, venerdì 17 dicembre alle ore 11.45. Il concorso Mittelmoda District, organizzato da Mittelmoda International Lab per le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo abbigliamento e moda della Regione FVG, non poteva infatti rinunciare alla fase finale che prevede la sfilata delle 23 collezioni finaliste e la premiazione dei quattro vincitori, uno per ogni categoria del concorso. Sei le Scuole partecipanti al concorso che saranno collegate al live streaming dell’evento: l’Istituto “Cossar- Da Vinci” di Gorizia; l’Istituto “D’Aronco” di Gemona del Friuli; il liceo artistico “Fabiani” di Gorizia; l’Istituto “Zanussi” di Pordenone; il liceo artistico “Nordio” di Trieste e l’Istituto “Ceconi” di Udine. La diretta avverrà su piattaforma zoom e sarà scandita da diversi interventi qualificanti sia dal punto di vista formativo che professionale. Dopo un breve video introduttivo con immagini delle precedenti 8 edizioni del concorso regionale, seguiranno una breve presentazione di Mittelmoda District 2021 (9^ edizione), i saluti delle autorità, l’intervento del Presidente di Mittelmoda International Lab Matteo Marzotto, che poterà il suo saluto ai giovanissimi finalisti del concorso regionale. Anche quest’anno ci sarà una Guest School che parteciperà all’evento: si tratta dell’Istituto Modartech di Pontedera, dal quale sarà effettuato il collegamento in diretta per presentare questa realtà di riferimento accreditata e rispettata nel panorama della formazione nella moda. Sarà poi il momento dei 21 allievi ed allieve finalisti che si presenteranno con loro interventi online in cui racconteranno il loro progetto ispirato al tema di questa 9^ edizione del concorso, “Distanze”. Infine, l’attesa sfilata in cui verranno presentati i 23 progetti dei concorrenti finalisti delle Scuole regionali partecipanti al Concorso Mittelmoda District, che sono stati selezionati da una giuria di esperti del settore, presieduta da Matteo Marzotto, tra tutte le proposte iscritte. Al termine della sfilata saranno premiati i quattro vincitori assoluti dell'edizione 2020, uno per sezione in concorso: 1- Stilismo abiti; 2- Stilismo accessori; 3- Texture e Materiali; 4- Sviluppo modellistica. Mittelmoda District, contest “junior” dell’evento mondiale Mittelmoda The Fashion Award, nato a Gorizia 28 anni fa, è un evento promosso da Mittelmoda International Lab con il sostegno di Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

ELENCO DEI FINALISTI MITTELMODA DISTRICT 9^ EDIZIONE

IPS “G. CECONI” – UDINE

Stilismo Abiti: Valentina MUNINI - 3 IIAM

Stilismo Accessori: Giulia Esmeralda PEDALINO - 3 IIAM

Texture e Materiali: Lucrezia TUAN - 3 IIAM

Modellistica (0)

ISIS “R.M. COSSAR – LEONARDO da VINCI” - GORIZIA

Stilismo Abiti: Marika BONVISSUTO – 3 IAM

Stilismo Accessori: Marika BONVISSUTO – 3 IAM

Texture e Materiali: Giada SCICOLONE – 3 IAM

Modellistica: Giada SCICOLONE – 3 IAM

ISTITUTO “D’ARONCO” – GEMONA DEL FRIULI

Stilismo Abiti: Viola VALENT – 3

Stilismo Accessori: Ahura MAIERONI - 5 PTS

Texture e Materiali: Angelica MONAI - 3

Modellistica: Aurora FRAUSIN – 4 PTS

ISIS “ZANUSSI” – PORDENONE

Stilismo Abiti: Alessandra PINTEA FLORIANA – 4M

Stilismo Accessori: Andrea CAMAI – 4M

Texture e Materiali: Matilda CHIAROTTO – 4M

Modellistica: Luna CHIAROTTO – 4M

LICEO ARTISTICO “MAX FABIANI” – GORIZIA

Stilismo Abiti: Chiara Cvetreznik

Stilismo Accessori: Jelena Jakoncic

Texture E Materiali: Michelle Samantha Bressan

Modellistica: Alex Devetak

LICEO ARTISTICO “NORDIO” – TRIESTE

Stilismo Abiti: Giacomo Bussani

Stilismo Accessori: Sara Commentale

Texture E Materiali: Serena Posar

Modellistica: Emma Capasso