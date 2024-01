Mobilitazione della Funzion Pubblica Cgil sulle criticità per la sicurezza dei vigili del fuoco in Fvg

Non solo le carenze di organico, sempre più pesanti sia a livello nazionale che in Friuli Venezia Giulia, ma anche i vecchi e nuovi rischi per la sicurezza dei vigili del fuoco. Sono i temi di una serie di assemblee che vedono impegnati, da oggi a venerdì, i vertici nazionali e regionali della Funzione pubblica Cgil. Dopo gli incontri con i lavoratori, in programma a Pordenone, Gorizia e Udine, è stata convocata una conferenza stampa per spiegare qual è la situazione e quali le criticità più diffuse nella nostra regione. L’appuntamento è a Udine per le ore 12 di venerdì 26 gennaio al Caffé Caucigh, in via Gemona 36. Saranno presenti, oltre con la segretaria generale della Fp Cgil Fvg Orietta Olivo e il coordinatore regionale vigili del fuoco a Renato Chittaro, anche il coordinatore nazionale vigili del fuoco Mauro Giulianella e Raffaele Cozzolino, responsabile sicurezza della Fp nazionale.