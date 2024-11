Monfalcone: Conti (Pd), Moretti candidato sindaco è segno forte

“La disponibilità di Diego Moretti a candidarsi sindaco di Monfalcone è importante per la sua esperienza, per il suo profilo e perché consideriamo quella di Monfalcone una sfida possibile da affrontare col massimo impegno. Con Moretti il Pd mette a disposizione il suo più alto esponente istituzionale a livello regionale, e questo è un segno forte della serietà con cui affrontiamo la sfida delle comunali. Ma occorre anche che tutte le forze alternative alla gestione Cisint lavorino assieme senza preclusioni per l’obiettivo comune. Il Pd sa che non vince da solo, ma non si vince senza il Pd. Dobbiamo allargare il più possibile il perimetro della coalizione oltre l’elettorato tradizionale, parlando anche ai delusi e ai moderati che non ne possono più del clima instaurato dalla ex sindaca. Anche da Bruxelles Cisint continua a decidere le scelte del Comune e così vuole continuare a fare, sta a noi impedirlo”. Lo ha detto la segretaria regionale del Pd Fvg ieri sera a Monfalcone (Gorizia), nel corso dell’assemblea del locale circolo Pd che ha ratificato la proposta della segreteria del partito monfalconese di far propria la disponibilità del capogruppo Pd in Consiglio regionale Diego Moretti ad accettare la candidatura a sindaco della “città dei cantieri”.