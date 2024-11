Manovra: Confimprenditori, Con Web Tax pronti a sciopero fiscale

“Le parole del ministro Giancarlo Giorgetti confermano la scarsa attenzione di questo governo per le piccole e medie imprese, vero e proprio motore trainante della nostra economia. Invece di far pagare il giusto ai colossi del web, il ministro dell’Economia ha deciso di aumentare le tasse alle startup e alle piccole aziende italiane che investono in un settore strategico per il Paese”. Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, commentando l’audizione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “Se anche in fase di discussione della legge di Bilancio dovesse rimanere questa nuova tassa sulle piccole e medie imprese siamo pronti a indire uno sciopero fiscale. Siamo stati i primi a denunciare questa scelta scellerata e ci saremmo aspettati un passo indietro del governo di fronte a un evidente errore politico e strategico. Adesso ci auguriamo che prevalga il buon senso, già espresso da alcuni alleati di governo, e non l’arroganza di chi non intende ritornare sui propri passi”