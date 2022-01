Monfalcone: Lezione di democrazia

Sulle elezioni di Monfalcone si è espresso anche il segretario regionale di Articolo Uno Mauro Cedarmas. “A Monfalcone si è deciso di individuare il candidato/a a sindaco/a previo le primarie. Credo che l’esito inequivocabile abbia premiato una giovane donna con le capacità e le competenze per svolgere tale ruolo, Cristiana Morsolin. Un ringraziamento a coloro che si sono resi disponibili e prestati alla candidatura ed al sostegno ai candidati stessi, sono tempi non facili per dedicarsi alla attività politica.” Continua Cedarmas : “Ora, come doveroso senza se e senza vi è l’onere e l’onore di sostenere la candidata risultata vincente. Sta alla buona politica costruire la proposta di governo, che si differenzia molto dalla azione di opposizione, ed individuare la giusta squadra per un governo della città che sia diverso non tanto o solo nelle persone ma nella proposta. Sia la proposta il campo di confronto, i personalismi, le diatribe personali ed i rancori cedano il passo, sono quanto ci ha regalato la politica degli ultimi anni e non ne sentiremo la mancanza. Buon lavoro a tutti.”