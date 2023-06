Monfalcone: Storie scritte sull’acqua ultimo appuntamento

Si concluderà venerdì 9 giugno, la quattordicesima edizione di Storie scritte sull’acqua, primavera 2023. La rassegna, ospitata presso la sezione monfalconese della Lega Navale Italiana e organizzata dalla stessa, ha registrato nei primi quattro incontri un ampio consenso da parte di un pubblico sempre numeroso e attento. Per l’ultimo appuntamento i soci e gli appassionati della kermesse si trasferiranno ad Aquileia, citta Unesco, dove, guidati dal Direttore della Basilica e della Fondazione Aquileia, Andrea Bellavite e Cristiano Tiussi, seguiranno un percorso dal titolo Dal mare di Giona al porto fluviale, passando per la domus di Tito Macro, che li porterà a visitare alcuni dei più importanti tesori della città romana. Si inizierà dalla Basilica, risalente al 313 d.C., leggendo il pavimento a mosaico della Basilica che rappresenta una delle testimonianze più spettacolari dell’antico complesso che per estensione è il più vasto di tutto l’Occidente romano. Una porzione del mosaico è interamente occupata proprio dagli episodi della storia biblica di Giona. Gli ospiti si dirigeranno poi verso la “domus di Tito Macro”, una delle più vaste dimore di epoca romana tra quelle rinvenute nel Nord Italia, che rappresenta un unicum in Europa. Gli scavi hanno permesso di riconoscere, in particolare, la pianta della domus, costruita nel I sec. a.C. e vissuta ininterrottamente fino al VI sec. d.C., e di proporne l’attribuzione a Tito Macro. Si arriverà infine al Porto fluviale che è uno degli esempi meglio conservati di struttura portuale del mondo romano e sorgeva sull’antico corso del Natisone e Torre, che costeggiava a est la città e che in questo punto aveva una larghezza di quasi cinquanta metri. Le strutture, riportate alla luce negli anni Trenta del secolo scorso, si sviluppavano per più di trecento metri lungo la sponda destra del fiume, con banchine e strutture retrostanti per lo stoccaggio delle merci e, allora, collegate con la viabilità urbana circostante. Gli ospiti dell’ultimo appuntamento della rassegna di Storie scritte sull’acqua concluderanno la visita e avranno modo di approfondire aspetti di quanto visitato presso una cantina vinicola del posto che è stata anche sostenitrice dell’iniziativa. L’appuntamento è per il prossimo autunno con una nuova edizione della rassegna organizzata dalla Sezione monfalconese della Lega Navale Italiana.