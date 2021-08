Montagna: Santoro (Pd), Pnrr occasione unica anche per il riscatto della montagna

“Le risorse del Pnrr sono un’occasione unica anche per il riscatto della montagna friulana e pordenonese, per fermare lo spopolamento e accompagnare la transizione ecologica e digitale. Le nostre terre alte devono entrare in una strategia nazionale che dia centralità alla montagna, ai piccoli comuni e alle aree interne, su cui il Pd è impegnato. Per farlo chiediamo che sia dato un nuovo protagonismo di quei territori, con chiarezza di ruoli e di compiti, valorizzando i Comuni ed evitando il sorgere di un soffocante centralismo regionale”. Lo ha detto oggi a Ponte nelle Alpi (Belluno) la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) partecipando alla pre-Agorà organizzata dal Partito democratico e dedicata al tema della montagna, assieme al sindaco di Paluzza (Udine) Massimo Mentil, membro della segreteria regionale del Pd Fvg.

“Avere garanzia dei servizi di trasporto pubblico locale e scolastico e dei servizi sociosanitari, che in particolare nella nostra montagna sono sotto la scure della giunta Fedriga – ha spiegato Santoro – è la base da cui partire per trasformare in opportunità la dislocazione territoriale. Per questo servono sicurezza di investimenti sulla transizione digitale e sul presidio del territorio, oltre al supporto di professionisti specializzati per riprogettare nuovi assetti sociali ed economici”.