Moretuzzo a Monfalcone. Lavoro, ambiente e salute i temi al centro di una serie di incontri tra Fincantieri, il Carso e l’Ospedale San Polo

Prosegue il cammino di Massimo Moretuzzo, candidato alla Presidenza della Regione, in ascolto delle comunità del territorio. Una modalità inedita per costruire insieme una regione diversa, innovativa, europea, solidale e fortemente impegnata nella transizione ecologica, ma anche per parlare alle cittadine e ai cittadini di quello che non va, di confrontarsi sulle loro esigenze, di quanto ci si impegna a fare andando al governo. La prossima tappa si terrà domani, venerdì 10 marzo, a Monfalcone e avrà come filo conduttore i temi del lavoro, dell’ambiente e della salute. Il primo incontro è previsto per le 11.30 a Panzano, davanti all’ingresso di Fincantieri, per parlare con le rappresentanze sindacali di lavoro, caporalato, sicurezza degli appalti e ribasso dei salari, per poi proseguire con una visita agli adiacenti monumenti ai morti per amianto e ai caduti per la Guerra di Liberazione italo-sloveni e l’incontro con una rappresentanza dell’ANPI. Alle 12.45, attraverso Salita Mocenigo, Moretuzzo visiterà l’oasi felina gestita dall’Associazione “Gati de Monfalcon” e i sentieri del Carso. Sarà l’occasione per riflettere sull’emergenza incendi in regione della scorsa estate, su come prevenirli, e di parlare di valorizzazione del paesaggio e di storia, in un’ottica di superamento dei confini del Novecento. Ultima tappa alle 13.30 all’Ospedale San Polo di Monfalcone per parlare dei problemi della sanità regionale con alcuni operatori sanitari e sindacalisti.