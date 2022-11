Moretuzzo: «Il Lussari non è un centro commerciale. Proposta carta catramata griffata inquietante»

Interrogazione del Patto per l’Autonomia sulle dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio regionale Mazzolini in occasione del sopralluogo per la tappa del Giro d’Italia. «Abbiamo letto le dichiarazioni del vicepresidente Mazzolini sul completamento delle opere previste sul Lussari in vista della tappa del Giro d’Italia prevista per il prossimo anno e, a quanto riporta la stampa, il vicepresidente avrebbe auspicato di coprire le canalette presenti lungo il percorso con carta catramata con sopra impresso il logo “Io Sono FVG”. Ci sembra che si stia superando il limite non solo del rispetto per un luogo che ha un significato straordinario, di cui avere il massimo riguardo per la sua storia e per quello che rappresenta, ma anche il limite che dovrebbe essere dettato dal buon senso – commenta il capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo –. Come è possibile anche solo pensare di fare del percorso che porta al Lussari un enorme spazio di marketing per un marchio promozionale? Che idea vogliamo trasmettere della nostra terra se pensiamo che anche un luogo di spiritualità, crocevia di culture, lingue e popoli che hanno contribuito a costruire l’Europa, possa essere trasformato in una vetrina commerciale? Ci auguriamo che chi ha la responsabilità dei lavori non raccolga questa proposta e presenteremo un’interrogazione alla Giunta in tal senso. Al collega Mazzolini consigliamo di lasciar perdere le tentazioni di turbamento paesaggistico e di dedicarsi piuttosto allo studio dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla nostra regione, in particolare sul turismo montano invernale, anche alla luce dei recenti studi resi pubblici da Confindustria».