Morto a Trieste il migrante colto da malore in Porto Vecchio

di ·

Agonia di tre giorni  all’ospedale di Cattinara, dove era stato ricoverato da sabato scorso, ma alla fine non ce l’ha fatta. E’ morto il migrante nepalese di 43 anni colpito da un’embolia polmonare in Porto vecchio, a Trieste, dove aveva cercato riparo in questi giorni di grande freddo.

Questa ennesima  tragedia va ad aggiungersi a quella di altri quattro migranti che nelle ultime  settimane hanno perso la vita in Friuli Venezia Giulia, morti che dovrebbero pesare sulla coscienza di chi governa e che poco o nulla fa per evitare che nel  terzo millennio della povera gente priva di tutto muoia di freddo e di stenti.