Morto a Trieste il migrante colto da malore in Porto Vecchio

Agonia di tre giorni all’ospedale di Cattinara, dove era stato ricoverato da sabato scorso, ma alla fine non ce l’ha fatta. E’ morto il migrante nepalese di 43 anni colpito da un’embolia polmonare in Porto vecchio, a Trieste, dove aveva cercato riparo in questi giorni di grande freddo.

Questa ennesima tragedia va ad aggiungersi a quella di altri quattro migranti che nelle ultime settimane hanno perso la vita in Friuli Venezia Giulia, morti che dovrebbero pesare sulla coscienza di chi governa e che poco o nulla fa per evitare che nel terzo millennio della povera gente priva di tutto muoia di freddo e di stenti.