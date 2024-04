Morto Gianpietro Benedetti “paron” e dominus assoluto del Gruppo Danieli

E’ morto improvvisamente l’imprenditore friulano Gianpietro Benedetti. 81 anni solo oggi è emerso che da qualche settimana era ricoverato in ospedale. E’ stato uno degli imprenditori più importanti per l’industria e non solo friulana, alla guida del Gruppo Danieli di Buttrio vera e propria multinazionale con interessi ed appalti in decine di paesi di 4 continenti. Era certamente imprenditore capace ma dal carattere ruvido. Recentemente era balzato agli onori della cronaca per la vicenda della acciaieria a san Giorgio di Nogaro e per le azioni giudiziarie intraprese contro i firmatari della petizione popolare. Fra le sue ultime acquisizioni la compartecipazione nell’acquisto dei quotidiani ex Gedi fra cui Messaggero Veneto e Il Piccolo. Ovviamente pietas impone lasciare il giudizio sui comportamenti umani ed imprenditoriali ad altra occasione, ma comunque sappiate che ci aspettano giorni di ipocrita santificazione ai quali, consentiteci, di non unirci.