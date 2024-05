Chi erano le prime elette a Cividale nel 1946, le ricorda la mostra “che genere di voto? immagini e parole dalla stampa friulana sul

primo voto alle donne 1946-1948”.Ines Adami Toniutti e Luigia Tomat Zuliani: sono loro le prime donne elette a Cividale del Friuli nel 1946. I loro nomi sono riaffiorati dagli archivi comunali grazie alla mostra storico-documentaria “Che genere di voto? Immagini e parole dalla stampa friulana sul primo voto delle donne 1946 – 1948”, che arriverà nella città ducale sabato 1 giugno. L’inaugurazione si terrà alle 11.00, nella chiesa di Santa Maria di Corte (via Patriarcato, 20). L’esposizione, che si fonda su un lavoro di ricerca condotto dal Coordinamento regionale Donne Anpi e dall’associazione SeNonOraQuando? di Udine a partire dal 2021, continua il suo tour regionale, riscuotendo sempre grande interesse nel pubblico, e a ogni tappa presenta nuove informazioni relative al contesto locale.

IL CONTESTO STORICO E LE ELETTE

In occasione della Festa della Repubblica, dunque, la mostra offre un focus sull’ingresso delle donne (e in particolare delle friulane) in politica. Il 2 e 3 giugno 1946, gli italiani, e per la prima volta le italiane, furono chiamati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente cui spettò, poi, il compito di redigere la nuova carta costituzionale. Le donne ebbero un ruolo ed un peso determinanti: votarono, infatti, 12.998.131 donne, contro 11.949.056 uomini. All’ampia partecipazione delle votanti, però, non corrispose un’alta percentuale di candidate ed elette sia a livello nazionale e sia sul nostro territorio. A Cividale, dopo le ammiistrative di quell’anno, si ritrovarono in consigllio comunale soltanto due donne: Ines Adami Toniutti (1909-1992) era maestra della scuola elementare “Alessadro Manzoni” e fu eletta per la Democrazia Cristiana; Luigia Tomat Zuliani (1876-1958) era ostetrica comunale e fu eletta nella lista dei Socialcomunisti. Entrambe furono consigliere fino al 1951 e sono ancora ricordate per la loro generosità e per la disponibilità a mettersi al servizio di cause tendenti a un ideale condiviso, nonostante appartenessero a schieramenti opposti. Le loro figure saranno tratteggiate all’interno della mostra.

VERNISSAGE E ORARI

All’inaugurazione, dopo i saluti di Elena Podrecca dellansezione ANPI Anselmo Calderini “Ivan” di Cividale, interverranno Antonella Lestani, presidente del Comitato provinciale ANPI di Udine e componente del Coordinamento nazionale Donne del sodalizio, e Andreina Baruffini, presidente dell’associazione SeNonOraQuando?, che spiegheranno il percorso espositivo, mettendo in luce come diffidenza e pregiudizi nei confronti delle donne in politica determinarono anche la scarsissima presenza di candidate nelle varie liste e dunque di elette. L’esposizione – che ha il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia ed è patrocinata da Università di Udine e Comitato Unico di Garanzia – resterà allestita fino a domenica 16 giugno e potrà essere visitata con il seguente orario: sabato e domenica, 10.00-12.00 e 16.30-18.30; mercoledì e venerdì, 16.30-18.30. L’ingresso è libero.