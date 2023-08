Mostra Mosaico&Mosaici 2023 numeri ne confermano il successo

Ieri 27 agosto 2023 si è chiusa la mostra Mosaico&Mosaici, l’annuale evento estivo della Scuola Mosaicisti del Friuli, inaugurato esattamente un mese fa.

Aperta continuativamente per tutto il mese di agosto, ha visto ogni giorno un grande afflusso di visitatori e oggi, con i dati alla mano, è possibile affermare che la mostra si è stata un successo.

Oltre seimila infatti sono stati gli accessi: si tratta di visitatori giunti alla Scuola Mosaicisti del Friuli singolarmente o in gruppo, provenienti non solo dalla regione Friuli Venezia Giulia, ma da tutta Italia e dall’estero, tra cui segnaliamo l’Australia, il Canada, gli Stati Uniti (comprese le Hawaii), il Venezuela, il Messico, e dall’Europa in generale, da Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna, Germania, Austria, Svizzera. La Scuola Mosaicisti del Friuli si riconferma dunque un polo di attrazione per il turismo internazionale, composto da intenditori, ma anche da curiosi e amanti dell’arte che spesso, accompagnanti dalla famiglia o da amici, hanno sostato a lungo nelle sale espositive della Scuola, gustando ogni particolare delle opere, commentando, chiedendo e a volte anche toccando con mano i frutti del lavoro e dell’impegno degli allievi.

Tornando ai numeri, in questa edizione, la ventinovesima, di Mosaico&Mosaici, sono state presentate un centinaio di nuove opere musive, realizzazioni individuali o elaborazioni di gruppo. Queste opere mostrano l’evoluzione del percorso formativo che dallo stile romano del primo corso, passando per la figurazione bizantina del secondo, giunge alla composizione contemporanea del terzo. La mostra si configura così come un cammino nella storia dell’arte dove il mosaico, come qualsiasi altra forma espressiva, è cambiato nel tempo seguendo le trasformazioni storico-culturali ed estetiche, nonché le esigenze della società.

Ogni anno diversa Mosaico&Mosaici è la sintesi di ciò che si è progettato ed eseguito all’interno della Scuola Mosaicisti del Friuli durante l’anno formativo trascorso e rappresenta, anche per i visitatori affezionati, sempre una sorpresa, poiché se le competenze accademiche trasferite agli allievi non cambiano, è invece sempre differente il modo nel quale i docenti della Scuola le sviluppano e le propongono agli allievi.

Soddisfazione per il buon risultato è stata espressa da Stefano Lovison, presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli e dal direttore Gian Piero Brovedani. Entrambi hanno voluto, durante tutto il periodo della mostra, rendersi disponibili a speciali visite guidate, un valore aggiunto particolarmente apprezzato, oltre ad aver offerto spiegazioni e chiarimenti accompagnando turisti nell’ambito di manifestazioni ed eventi inseriti nel programma estivo del Comune di Spilimbergo.

Grosso successo ha poi riscontrato il catalogo della mostra: la recente pubblicazione, che va a incrementare la collana Mosaico&Mosaici. Ricco di immagini il catalogo riproduce le opere esposte accompagnate da didascalie esplicative, ma soprattutto documenta le attività e i progetti dell’intero anno formativo, quello 2022/2023.

Tra i commenti positivi che i visitatori hanno voluto scrivere sulle lavagne dei laboratori e sul registro delle presenze, ne riportiamo uno, significativo dell’esperienza vissuta alla Scuola Mosaicisti del Friuli: “Il mondo bello è qui da voi!”.