Movimento per la pace in piazza ieri a Udine e oggi ad Aviano

Si è svolta ieri la prevista manifestazione per la pace a Udine e oggi si replicherà ad Aviano in Piazza Duomo (ore 16,30). Presenti nel capoluogo friulano le varie anime di un movimento eterogeneo che, all’interno raccoglie ampie contraddizioni, ma che quantomeno come collante mantiene l’obiettivo “pace”. Per alcuni come nobile aspirazione condivisibile per altri “a tutti i costi” poco importa se i costi li pagheranno altri. Comunque a dimostrazione plastica delle contraddizioni anche a Udine, come avvenuto in altre occasioni, si sono viste bandiere di partito nonostante l’invito nazionale del “movimento” fosse quello di non ostentare appartenenze. Le manifestazioni in terra friulana sono nell’ambito delle mobilitazioni indette dalla coalizione nazionale Europe for Peace (www.sbilanciamoci.info/europe-for-peace/), formata dalle principali reti per la pace in Italia con l’adesione di centinaia di organizzazioni, laiche e religiose, della solidarietà, culturali e sindacali. Si invita a tornare in piazza per chiedere percorsi concreti di Pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo. Culmine della mobilitazione sarà la manifestazione nazionale del 5 novembre a Roma.

Per completezza dell’informazione pubblichiamo il comunicato stampa trasmesso dagli organizzatori della manifestazione di Udine

Ieri, VENERDi’ 21 OTTOBRE 2022, a UDINE in Piazza Venerio, nell’ambito della tre giorni di mobilitazione nazionale per la Pace ‘Europe for Peace’, si è svolta la manifestazione a cui hanno aderito numerose associazioni ed organizzazioni dell’area udinese. La pioggia a dirotto delle 18.00 ha sicuramente influito sulla partecipazione, ma non ha impedito che 250 persone circa si radunassero per l’appuntamento. Così, una volta spiovuto, alle 19.00, dopo un lungo periodo di assenza dalla città, il Movimento Pacifista ha dispiegato un corteo colorato ed ordinato lungo le vie del centro storico cittadino. Questo il percorso: Piazza Venerio, Via Savorgnana, Piazzetta del Lionello, Via Mercatovecchio, Via Paolo Sarpi, Piazza Matteotti, Via Canciani, Piazza XX Settembre, Via Stringer, Via Savorgnana, Piazza Venerio. Ad aprire il corteo le DONNE IN NERO con il loro striscione ‘Fuori la guerra dalla storia’, a seguire gli striscioni del COMITATO STOP TTIP, del COMITATO NO AUTONOMIA DIFFERENZIATA e quello, accompagnato da un bel numero di iscritti con le loro bandiere, della ‘CGIL – CAMERA DEL LAVORO DI UDINE’. Nel gruppo, tra quelle della Pace, bandiere di RIFONDAZIONE COMUNISTA e POTERE AL POPOLO, ed esponenti delle sigle aderenti: Anpi, Arci, Articolo Uno, Banca Etica, Centro Balducci Zugliano, Cevi Volontariato Internazionale, Cgil Udine, Collettivo Studentesco Solidale, Comitato No AD, Comitato Stop Ttip Udine, Donne in Nero, Fronte Giovani Comunisti, Legambiente, Libera Contro le mafie, Libertà e Giustizia, Movimento 5 Stelle, Open Sinistra Fvg, Potere al Popolo, proDES aps Fvg Forum Beni Comuni, Rete Dasi Fvg, Rete degli Studenti Medi, Rifondazione Comunista, Udine Sinistra Unita, Udu Studenti Universitari, Unione Popolare, Verdi-Sinistra Italiana. Ad aprire la parte finale della manifestazione GIULIANA MUSSO (attrice, ricercatrice, autrice) che ha completato il proprio intervento con la lettura di un estratto da ‘Maledetti Pacifisti’ di Nico Piro. Tra gli intervenuti da segnalare le studentesse del Collettivo Studentesco Solidale e della Rete degli Studenti Medi.