Mozart e dintorni: venerdì a Povoletto con il violinista Davide Alogna e l’Orchestra Busoni

Una serata dedicata alla musica classica è in programma per venerdì 27 settembre, con inizio alle 20.45, all’Auditorium Comunale di Povoletto. Protagonisti della serata saranno il violinista Davide Alogna con l’Orchestra “Ferruccio Busoni” di Trieste, diretta dal M° Massimo Belli. L’appuntamento, dal titolo Mozart e il suo tempo 2, è inserito nel cartellone di Mozart e dintorni, rassegna musicale itinerante promossa dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia insieme all’Associazione Mozart Italia – sede di Udine.

Il programma della serata presenta l’interessante accostamento tra il Concerto per violino e orchestra n. 3 in Sol Maggiore KV216 di Mozart e la Sinfonia detta “Mercurio” di Haydn. Il giovane Mozart, violinista e compositore, compone nel corso del 1775 tutti i suoi cinque concerti per violino e orchestra. Con il Concerto n. 3, raggiunge un equilibrio perfetto tra vivacità strumentale ed espressività musicale, dimostrando inventiva melodica e freschezza compositiva finora sconosciute. Composta pochi anni prima, intorno al 1771 ad Eisenstadt, la Sinfonia 43 di Haydn porta il titolo “Mercurio” ed è un’opera di altissima ispirazione anche se di rara esecuzione.

Davide Alogna è un violinista di fama internazionale che ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto e collaborato con grandi artisti e orchestre. È uno dei più attivi musicisti per lo studio, la riscoperta e la diffusione del repertorio del Novecento italiano e dal 2024 è Artista in residence dell’orchestra I Musici della Scala di Milano.

Suona un Antonio Stradivari (Cremona, 1690) e un Anselmo Gotti (Ferrara, 1930). Massimo Belli, violinista e direttore d’orchestra, si è formato con maestri come Renato Zanettovich e Salvatore Accardo. Ha debuttato a 16 anni e ha diretto numerose orchestre prestigiose. Insegna violino al Conservatorio di Trieste ed è direttore della Nuova Orchestra “Ferruccio Busoni” di Trieste. Fondata nel 1965, quest’ultima è una delle più antiche orchestre da camera italiane. Specializzata nella riscoperta di compositori storici, ha inciso numerosi album e collaborato con grandi istituzioni musicali.

LA RASSEGNA – Mozart e dintorni prosegue venerdì 4 ottobre, con una serata dedicata ai giovani talenti: la Torre di Santa Maria di Porta Torriani a Udine ospiterà la Roma Tre Orchestra con Alessandro Guaitolini al violoncello e Matteo Bevilacqua al pianoforte. La rassegna Mozart e dintorni si chiuderà venerdì 11 ottobre a TeatrOrsaria di Premariacco con l’Ensemble dell’Arcimboldo, un celebre ensemble di fiati che suonerà con strumenti storici della fine del 1700.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 20.45.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro (over 65, under 25, Associati AMI ed Euritmia). Sono previste agevolazioni speciali per allievi delle Scuole di musica e dei Conservatori della Regione.

La prevendita è attiva presso la Biglietteria dell’ERT FVG, in viale Duodo 90 a Udine, aperta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il pomeriggio su appuntamento (tel. 0432 224246 / biglietteria@ertfvg.it).

I biglietti sono in vendita anche online su ertfvg.it.

La sera del concerto, la biglietteria aprirà in loco alle ore 20.