Mrc sport campione d’Italia scuderie cross country rally 2025

La scuderia pordenonese conquista il titolo Scuderie del Campionato Italiano Cross Country Rally ACI Sport 2025, chiudendo una stagione intensa e ricca di risultati. Un successo costruito nei chilometri più autentici dell’offroad: terreni impervi, navigazione complessa e una partecipazione corale di piloti e navigatori che hanno dato forma a un risultato storico. MRC Sport firma un percorso solido in una nicchia prestigiosa dell’automobilismo sportivo, il Cross Country Rally, disciplina che unisce avventura, tecnica e una profonda cultura fuoristradistica.

Il territorio friulano — tra le province di Pordenone e Udine — ha avuto un ruolo centrale: qui si sono disputate tre delle cinque tappe del calendario 2025, con l’Artugna Race, l’Italian Baja, unica prova italiana valida per la FIA World Cup for Cross Country Bajas, e il Baja dello Stella. A completare il cammino stagionale, il Sardegna Rally Raid e la prova estera prevista dal regolamento: il Baja of the Champions in Ungheria, determinante per l’assegnazione dei punti in classifica che hanno sigillato la vittoria del titolo Scuderie.

Alla guida sportiva di Giacomo De Luca, MRC Sport di Brugnera, nata nel puro rally, ha raccolto da alcuni anni un mosaico di esperienze diverse nel settore fuoristrada, con piloti provenienti da tutta Italia, storie che si intrecciano e che insieme hanno formato la base del risultato finale. Tra i protagonisti 2025, ai vertici della classifica assoluta piloti Baja e presenti a tutto il campionato, hanno contribuito al podio della scuderia Fabio Samsa, triestino, con la Toyota Hilux Overdrive gruppo T1, affiancato dal navigatore pordenonese Mirko Brun; il toscano Michele

Abeniacar su Suzuki Grand Vitara gruppo T2. Tra i tanti piloti e navigatori iscritti alla squadra

Sandra Castellani, navigatrice di grande esperienza, trait d’union naturale tra scuderia e piloti;

Claudio Allegranzi, presenza storica del fuoristrada friulano; Christian D’Agnolo per la categoria SSV; il pluricampione italiano Lorenzo Codecà; il romano Giuseppe Ananasso; Vincenzo Cangi specialista delle gare in Romania. Una famiglia MRC Sport ampia e variegata, che ha portato in Friuli – da sempre culla del Cross Country italiano – un titolo che racconta impegno e grande passione. Con questo successo e nel segno della continuità, MRC Sport apre le porte alla prossima annata sportiva 2026.