Msi: Rojc (Pd), fu erede di Salò e intollerante con sloveni

“Ogni memoria è personale e l’affetto verso il padre è insopprimibile, ma altra cosa è il giudizio politico su un partito che è stato dichiaratamente erede della Repubblica di Salò alleata dei nazisti, antisemita e nemica della democrazia. Al presidente La Russa e alla sottosegretaria Rauti ricordo che il Msi fu tra i più accesi e intolleranti negatori dell’identità della minoranza slovena in Italia, con atti che non voglio nemmeno rievocare e con insulti che ancora leggo sui miei social. In particolare alla seconda carica dello Stato chiedo di ripudiare esplicitamente nostalgie che inquinano il presente”. Lo afferma la capogruppo Pd in commissione Politiche europee Tatjana Rojc, in merito al ricordo del 76esimo anniversario della nascita del Movimento sociale Italiano, fatto dal presidente del Senato Ignazio La Russa e dalla sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti.