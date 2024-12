Museo Friulano di Storia Naturale presenta Lithobit, videogioco didattico by Altreforme. Permette di esplorare attraverso la realtà virtuale

Altreforme, in collaborazione con il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, organizza “Caffè con Lithobit”, un’occasione unica per scoprire come la tecnologia della realtà virtuale possa arricchire l’esperienza museale.

Durante l’evento, che avrà luogo sabato 7 dicembre alle ore 10.30, verrà presentato il progetto Lithobit – Realtà immersiva al Museo, un innovativo videogioco didattico che utilizza visori per realtà mista per trasportare i visitatori indietro nel tempo, fino al Neolitico.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Coordinamento regionale ICOM (International Council of Museums) Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.

IL PROGETTO

Il progetto Lithobit è stato creato da Altreforme, cooperativa di Udine che dal 2002 si dedica alla ricerca e sviluppo nel settore dell’arte contemporanea. Grazie alla sua consolidata esperienza, Altreforme collabora con musei, fondazioni ed enti culturali, sviluppando progetti e organizzando eventi artistici che uniscono innovazione e cultura. Lithobit è una simulazione educativa che permette di immergersi in un villaggio neolitico e interagire con oggetti basati sui reperti autentici del museo, digitalizzati con tecniche avanzate di fotogrammetria.

I giocatori esplorano un percorso non lineare composto da “stanze” virtuali collegate secondo una struttura labirintica. Ogni ambiente offre attività interattive, come l’uso di strumenti, l’agricoltura, la caccia e l’irrigazione, mostrando gli effetti delle scelte del giocatore sul contesto circostante. Oltre all’aspetto ludico, il progetto punta a valorizzare le collezioni museali rendendole più accessibili e coinvolgenti, soprattutto per i giovani visitatori, utilizzando la tecnologia per coniugare il passato con il futuro.

Il progetto Lithobit è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) per il periodo 2021-2027.

“Penso che il videogioco sia una forma efficace di intrattenimento educativo perché incoraggia gli utenti a essere parte attiva dell’azione. – spiega Andrea Trincardi, produttore di Altreforme – Con Lithobit, una volta indossato il visore VR, ci si muove in un villaggio neolitico, esplorando oggetti riprodotti fedelmente dai reperti del Museo Friulano di Storia Naturale. Questo prototipo può essere adattato a diverse epoche e contesti, consentendo di riprodurre fedelmente qualsiasi ambiente e arricchendo le esperienze museali con una nuova dimensione interattiva. Abbiamo fatto diversi test, anche con i ragazzi e ragazze di una classe prima del Marinelli, e notato con piacere come il nostro prototipo raccolga l’entusiasmo di tutti, comprese le nuove generazioni”.

La presentazione sarà accompagnata da una dimostrazione pratica in cui i partecipanti potranno indossare i visori VR e provare in anteprima questa innovativa esperienza immersiva.

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, prenotazioni all’indirizzo email info.mfsn@comune.udine.it.